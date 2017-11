Ciudadanos denuncia un intento de boicot en un acto de precampaña en Llavaneres

Ciudadanos ha denunciado en su cuenta de Twitter un intento de boicot durante el acto de la formación en Sant Andreu de Llavaneres en el que ha participado el presidente, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas,a quien el Ayuntamiento de Llavaneres declaró el pasado mes de octubre persona non grata. Por eso han elegido este municipio para reivindicar "la libertad y la convivencia".



"Han intentado silenciarnos y reventar nuestro encuentro en Llavaneres, pero no lo han conseguido. No nos callarán", han escrito en la cuenta oficial del partido.

Imágenes 1 Foto

Durante este mitin de precampaña de cara las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Rivera ha exclamado que la libertad es "aceptar que no todo el mundo piensa igual en tu pueblo". Además, ha denunciado que por la mañana se han encontrado "reventados los enchufes" para la celebración del acto en un intento de acallar a Ciudadanos.

Durante el propio mitin, Rivera ha tenido además dificultades con el sonido. Tras ese encuentro, el líder de Ciudadanos aseguraba en Twitter: "A pesar de declararnos 'persona non grata' y del boicot, centenares de ciudadanos nos han apoyado en Llavaneres. ¡Gracias!".

Han intentado silenciarnos y reventar nuestro encuentro hoy en Llavaneras, pero no lo han conseguido #NoNosCallaránCs! pic.twitter.com/ILLhbg0pzx — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 4 de noviembre de 2017

