'Lo que quiero que mis hijos sepan una vez me haya ido', la carta de una madre con cáncer terminal a sus dos hijos

Sara Chivers, una mujer de 34 años original de Melbourne, Australia, y madre de dos niños, fue diagnosticada en Marzo de este año de cáncer cerebral terminal.

En 2008, Sara ya tuvo que luchar contra el cáncer cerebral y lo venció, pero en Marzo se le volvió a desarrollar en forma de tres tumores.

Después de tres rondas infructuosas de quimioterapia y otros tratamientos, Sara se iba a enfrentar a una cirugía en el tumor más agresivo que tenía cuando el pasado mes de octubre, ella y su marido Leigh recibieron otra devastadora noticia: su hijo de 18 meses, Alfie, era diagnosticado de cáncer cerebral, conocido como tumor teratoideo/raboide atípico. Sin embargo, el cáncer del niño no está relacionado con el de su madre y su tratamiento está en curso.

Fue entonces cuando Chivers tomó la decisión de dejarles un legado tanto a Alfie como a su hermano mayor, Hugh, de tres años, y les escribió una carta para guiarlos una vez ella se haya ido. "El diagnóstico de Alfie me dio algo por lo que seguir luchando", dijo. "Ya no se trata de mí, se trata de él".

Para concienciar sobre el cáncer cerebral, Chivers quiso compartir también la carta completa con el periódico The New Daily.

Queridos Hugh y Alfie

"Queridos Hugh y Alfie,

No voy a estar cerca vuestro para veros crecer. Es algo difícil de decir y aún más de afrontar. Vais a tener que escuchar a través de los demás las pequeñas cosas que me hacen ser yo misma: mi perfume preferido es el de Michael Kors, mi comida favorita son los espaguetis a la boloñesa, el invierno es mi estación preferida. Me gustaría ser mejor cocinera. Soy una coleccionadora de recuerdos: de las pequeñas etiquetas del hospital, del poema que Leigh me escribió en mi 21 cumpleaños, de la ropa de bebé...

Sé que vuestro padre y nuestra comunidad de amigos y familia me mantendrán viva para vosotros tanto como puedan, pero hay algunas cosas que quiero que escuchéis de mí. No tengáis miedo en expresar vuestras emociones. Nunca me cansaré de escuchar un "Te quiero" de Leigh, de vosotros, de mi familia y de mis amigos.

Quered mucho. Como dicen, es mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca. Así es como me siento sobre vosotros dos. Un corazón roto ni siquiera se acerca a la descripción de lo que me duele sentir que no voy a estar en vuestras vidas en el futuro, pero yo nunca cambiaría o rechazaría todo el tiempo que hemos pasado juntos ni la cantidad de alegría que me habéis aportado. Vosotros sois sin duda mis logros más importantes.

Prestad atención a estudiar pero sabed que la vida en la escuela es mucho más que unos libros de texto. Jugad a algún deporte, tocad algún instrumento musical, aprended algún idioma.

Intentad siempre dar lo mejor de vosotros; no puedo pedir nada más. No temáis a los fracasos - aprenderéis más de los errores que de los éxitos. No hay nada más seguro que el cambio, así que abrazadlo. No tengáis miedo a probar cosas nuevas. Viajad tanto como podáis - eso definirá quienes sois.

Sed valientes en vuestras convicciones y creed en vosotros mismos. Nunca os burléis o ridiculicéis a alguien solo porque sea diferente a vosotros. Conseguiréis ser mejores personas si os rodeáis de gente que desafíe vuestras opiniones y creencias.

Nunca podré enfatizar lo suficiente en la importancia de los buenos modales en la mesa. Recordad decir por favor y gracias. Dirigíos a los padres de vuestros amigos como Señor y Señora, a no ser que os digan lo contrario. Haced la cama cuando estéis en casa de otras personas y ofreceos siempre a limpiar la mesa y fregar los platos.

Vais a tener amigos por una temporada, amigos por alguna razón, amigos de por vida. No os llevará mucho tiempo adivinar en qué categoría irá cada uno.

La familia es lo primero. Nosotros siempre vamos a estar allí para ayudaros a pesar de los errores o malas decisiones que podáis cometer, os ayudaremos en los malos momentos y celebraremos con vosotros las victorias de la vida.

Sed amables con vuestro padre. No va a ser fácil para él criaros solo, pero cada decisión que tome será de corazón y con sus mejores intenciones. Él es un padre excepcional y un modelo a seguir. No dejéis que dude de sí mismo o del maravilloso trabajo que hará para convertiros en los hombres que siempre soñé que seríais cuando crezcáis.

Llegará un momento en que quiera encontrar la felicidad de nuevo con una nueva pareja. Aceptad su decisión y pensad que ella también será una buena influencia femenina en vuestras vidas. Tengo la absoluta certeza de que vuestro padre tomará la mejor decisión, para él y para vosotros, y espero que ella enriquezca vuestras vidas tanto como vosotros habéis enriquecido la mía.

Vuestro padre es el hombre más admirable y valiente que he conocido jamás. Él es mi compañero, mi apoyo, mi todo. Él ha mostrado verdadera valentía ante todas las adversidades, y sin él a mi lado yo me habría derrumbado.

Voy a estar eternamente agradecida al tiempo que hemos pasado juntos, a los recuerdos que hemos creado, al amor que hemos compartido. Siempre fue él. Siempre será él.

Os quiere,

mamá."