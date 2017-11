Puigdemont llama a una lista unitaria del independentismo para el 21-D

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha hecho este sábado un llamamiento a conformar una lista unitaria del independentismo de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, para la que ha difundido un manifiesto y una recogida de firmas en internet.

"Es el momento de que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República", ha escrito este sábado en su perfil de Twitter Puigdemont. Además, el expresident catalán ha adjuntado un enlace a una web, llistaunitaria.cat, que busca reunir firmas en apoyo a la creación de esa lista unitaria.

Escasos minutos después de que haya publicado este mensaje, esta recogida de firmas online sumaba unos 3.000 apoyos para crear un "frente electoral soberanista amplio" más allá "de una coalición de partidos", una "lista cívica unitaria y transversal que implique a todos los sectores que quieren enfrentarse al bloque del 155 y de la represión".

"Las elecciones impuestas por el Gobierno español el 21-D" son una elección entre la "democracia y la imposición" entre los partidos soberanistas y los "destructores del autogobierno", asegura el manifiesto. Todos los que el 1 de octubre acudieron a "defender las urnas contra el secuestro y la violencia policial" deberían, según este manifiesto, apoyar "esta alianza" y la "unidad de acción más allá de unas siglas" para defender "la democracia ante el golpe de estado unionista".

El documento denuncia además la "persecución judicial y el linchamiento personal" instigado por el "nacionalismo español" y que los exconsellers y los miembros de la Mesa del Parlament son "hoy perseguidos por las ideas políticas que defienden" y no por su pertenencia a uno u otro partido.

Las decisiones judiciales adoptadas por la Audiencia Nacional explican "qué pasaría si el 21-D no ganase el bloque soberanista", añade. El "grupo de personas, provenientes de espacios ideológicos diversos" que promueve esta lista defiende además que el soberanismo ha abanderado un movimiento de "radicalidad democrática" y "movilización pacífica", aunque enfrente haya tenido un adversario "poco democrático, tramposo e incluso violento".

Del bloque "del 155", los firmantes denuncian asimismo que es "cómplice de fiscales que fabrican delitos y de juicios que violan los derechos humanos encarcelando líderes cívicos y políticos inocentes elegidos democráticamente".

El 21-D no hay otro plan que "ganar, ganar y ganar", señala este documento, que reclama la unidad "transversal" para conseguir "el fin de la ocupación, la libertad de los presos políticos y la República".

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

Puigdemont se ofrece como candidato

Esta petición llega después de que el PDeCAT abogase este viernes por una "lista de país" y de que el propio expresident asegurase desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, incluso "desde el extranjero".

En una entrevista concedida a la cadena pública belga RTBF, Puigdemont apostaba por una lista única de partidos independentistas para el 21-D. "Todos los que hemos liderado este proceso debemos estar comprometidos en este asunto, sobre todo si existe la mínima posibilidad de que podamos ir juntos", indicó.

Según Puigdemont, en la cita electoral "no se trataría de decir 'sí' o 'no' a la independencia, sino de decir sí o no a la democracia". También avanzó que estaba disuesto a ser candidato en estos comicios autonómicos e incluso llevar a cabo la campaña desde Bélgica. "Estoy dispuesto a ser candidato si se dan (las condiciones)", ha respondido en la entrevista con RTBF, en donde ha asegurado que puede hacer campaña "desde todo el mundo, porque estamos en un mundo globalizado".

