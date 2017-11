Becky G, sobre la censura en TVE de 'Mayores': "Si fuera Maluma no habrían cambiado las canciones"

La cantante estadounidense Becky G acudió al programa de radio La Vida Moderna de la Cadena SER para hablar de su éxito, Mayores. Durante la conversación, la artista habló de la polémica censura a su canción en la emisión de Operación Triunfo 2017 por su contenido sexual, recalcando que si fuera Maluma o Enrique Iglesias "no habrían cambiado la canción".

Este lunes se estrenó el primer programa de Operación Triunfo 2017, donde acudieron al plató como invitados David Bustamante y Becky G. En un momento de la gala, el cantante y el presentador Roberto Leal se animaron a bailar la coreografía del tema de la joven artista, Mayores.

Sin embargo, hubo un detalle que sorprendió a sus seguidores: la letra de la canción había sido modificada. El motivo se deba al contenido sexual de la pieza, incompatible con el horario infantil en el que se emitía el concurso.

Los fans de Becky G reaccionaron molestos ante el cambio de la letra a través de las redes sociales, asegurando que TVE había censurado la canción.

En respuesta, la cantante subió un Persicope en su cuenta de Twitter respondiendo a las críticas y agradeciendo a la cadena el haber podido cantar en OT. No sin antes aclarar que ella en un principio no quería cambiar la pieza, pero que, si no lo hacía "no hubiera podido cantar".

El programa de Cadena SER presentado y dirigido por David Broncado, junto a Quequé e Ignatius Farray, La Vida Moderna, sacó a reclucir el temá que causó polémica en las redes.



"Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la urbana. Si fuera Maluma o Enrique Iglesias todos saben que no van a cambiar las canciones", afirmó la joven.

Tras esto, Ignatius, señalaba que ahora, una canción que triunfe "tiene que ser muy plana" sin que "ofenda a nadie" o que no diga "una frase que sea políticamente incorrecta", comparando 'Mayores' con la mayoría de temas latinos lanzados en los últimos años, a lo que la intérprete explicaba que su canción no decía "malas palabras" en ninguna parte. "Tiene doble sentido, pero también lo tiene la canción "Solo en tu boca yo quero acabar...", añadía en referencia al tema de Enrique Iglesias, Duele el corazón.

Con todo, la estadounidense afirmaba sentirse "muy orgullosa" de su canción y "agradecida" por el apoyo del público.

Canciones 'sexys' interpretadas por hombres

Posteriormente, en declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, Becky G lamentaba la distinción entre las canciones interpretadas por artistas femeninas y masculinos: "Hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos, pero las cantan hombres. ¿'Des-pa-ci-to' habla solo de bailar? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas".

Asimismo, defendía su derecho a que "todos seamos iguales" destacando que "antes a los niños se les permitían muchas cosas" y, por contra, a las niñas "se las preparaba para ser buenas mamás, buenas cocineras" y, sobre todo, "a ser recatada".

Aquí puedes ver las declaraciones de Becky G en el programa La Vida Moderna de Cadena Ser (a partir del minuto 14:45).