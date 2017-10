Juana Rivas comparece en un juzgado italiano por la custodia de sus hijos: "Voy a luchar por mis niños"

Juana Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, han acudido este martes al Tribunal de Cagliari, capital de la isla italiana de Cerdeña (sur), donde han sido citados en el proceso sobre la custodia de sus dos hijos menores.

"Voy a luchar por mis niños", ha declarado Rivas a su llegada al juzgado civil de este tribunal, acompañada por su letrada en Italia, María Eugenia Álvarez, y el abogado que ha viajado con ella desde España, Juan Manuel Pérez García. "Es difícil pero lo vamos a conseguir", añadió.

Rivas ha confesado sentirse con esperanza y ánimo para afrontar este proceso que juzgará a quién le corresponde la custodia de sus dos hijos, de 11 y 3 años, que actualmente viven en la pequeña isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, con su padre, que tiene su custodia provisional.

Por su parte, Franceso Arcuri, acompañado por su abogado en Cagliari, el italiano Serlapo Bardi, entraba en sede judicial sin realizar ningún comentario.

Primer encuentro tras entregar los menores a Arcuri

Esta es la primera vez que ambos vuelven a verse desde que la madre del municipio granadino de Maracena acatara el pasado 28 de agosto la orden judicial en España que la obligaba a entregar a los menores a Arcuri.

Rivas llegó ayer a Cagliari y tenía permiso para reunirse con sus hijos hasta el 1 de noviembre, gracias a una autorización judicial que se le había concedido a solicitud de su letrada en Italia.

Sin embargo, Arcuri no llevó a sus hijos a la hora y en el lugar convenidos y esta martes por la mañana Rivas confesó que aún no los ha podido ver. El abogado de Arcuri en España, Enrique Fabián Zambrano, confirmó recientemente en Granada que el padre no se oponía a la resolución judicial que permitía a la madre estar con sus hijos estos días en Italia, pero que quería que el encuentro se produjera en presencia de alguien de su entorno y no solo de la abogada de Rivas.

En el juicio por la custodia de los menores que se celebra en Italia los abogados de Rivas, que permaneció casi un mes en paradero desconocido antes de entregar a sus dos hijos a su expareja, tratarán de exponer su situación como víctima de malos tratos y reclamarán la custodia de sus hijos para que regresen a España.

Por su parte, los abogados de Arcuri también pedirán la custodia de los hijos para el padre y alegarán que se encuentran bien cuidados, según fuentes de su defensa.

Juana Rivas, investigada por presunta sustracción de menores

Al margen de este proceso por vía civil, Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por la presunta sustracción de sus dos hijos, tras negarse durante un mes a entregarlos a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada ha decidido recientemente no reabrir las diligencias previas ni adoptar medidas cautelares que había solicitado Juana Rivas por unos presuntos malos tratos que se produjeron entre 2013 y 2016 en Italia, al entender que la jurisdicción competente es la italiana.