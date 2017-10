Oriol Junqueras dice que España no ha dado otra opción al Govern que proclamar una república

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles a la agencia The Associated Press que el Gobierno Central no le ha dado otra opción a Cataluña más que proclamar una nueva república.

De este modo, Juqueras ha adelantado que el Govern proclamará la declaración unilaterla de independencia (DUI) horas antes de que el presidente, Carles Puigdemont, haya decidido reunir de manera "informal" a todo su equipo de gobierno a las 19.00 horas de este miércoles, según adelantó TV3.

España "no nos ha dejado otra opción", ha indicado el vicepresident, quien también ha matizado que hablaba en nombre de ERC y no de la Generalitat. "Vamos a trabajar para construir una república, porque entendemos que hay un mandato democrático para establecerla", ha manifestado en nombre del partido político al que pertenece.

