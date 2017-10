Rajoy no aclara si pararía el 155 en caso de que Puigdemont convoque elecciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no despejó este miércoles una incógnita fundamental en plena crisis catalana: si la convocatoria de unas elecciones autonómicas por parte del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sería sufiente para detener la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuya autorización definitiva está prevista para este viernes en el Senado.

En su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, Rajoy recalcó que el objetivo ahora es "restablecer la legalidad en Cataluña" y "garantizar los derechos de todos los ciudadanos", pero no aclaró, a preguntas de la portavoz socialista, Margarita Robles, si detendría la activación de las medidas excepcionales en virtud del 155 si Puigdemont llama a los catalanes a las urnas en el marco de la ley.

Robles, por su parte, dijo que "si Puigdemont acepta la legalidad" y convoca "elecciones autonómicas" en el "marco constitucional", no cabe "ni política ni jurídicamente la aplicación del 155". La socialista exigió a Rajoy, que abandonó el Congreso poco después sin hacer declaraciones a los medios, que "ponga orden en su Gobierno en lo que va a hacer con Cataluña", después de que, este martes, el ministro Catalá sugiriera que ni siquiera la convocatoria de elecciones serviría para detener la activación del 155, en contra de lo manifestado anteriormente por otros miembros del Ejecutivo.

El titular del Ministerio de Justicia apuntó, en concreto, que con la mera convocatoria de elecciones "no se arreglan las cosas" y no se "convalidarían" los reiterados incumplimientos de la ley de Puigdemont y su Govern, si bien matizó poco después que será el Senado quien tenga que tomar la decisión respecto a la aplicación del artículo 155.

Advertencias del PSOE

Desde que se pronunció Catalá, numerosas voces del PSOE han advertido de que si Puigdemont no efectúa una declaración unilateral de independencia (DUI) y convoca elecciones autonómicas, no se debe aplicar el 155. Lo hicieron este martes la propia Margarita Robles y el líder del PSC, Miquel Iceta, y este miércoles insistió en esa idea Adriana Lastra, número dos del PSOE, que pidió en el Congreso a Puigdemont que "convoque elecciones autonómicas" para "así parar el 155".

En esa misma línea, la presidenta del partido, Cristina Narbona, dijo en la mañana de este miércoles que "si el señor Puigdemont acepta el marco constitucional y legal para convocar unas elecciones autonómicas, no ha lugar la aplicación del 155". "No lo decimos ahora, lo hemos dicho siempre", subrayó Narbona en una entrevista en la Cadena SER. "El PSOE siempre ha negociado con el Gobierno salidas al 155 si se convocan elecciones dentro de la ley", coincidió Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, en otra entrevista en RNE.

La fórmula de Rajoy: 155 y elecciones

En la sesión de control al Gobierno, ni Rajoy ni el resto de miembros del Ejecutivo manifestaron expresamente qué sucedería si Puigdemont convoca elecciones. Rajoy insistió que "ante el desprecio a nuestras leyes, la Constitución y el Estatuto de Cataluña", la "única salida posible" es tramitar esas medidas excepcionales al amparo del 155 para "restaurar la legalidad", "apostar por la convivencia que se ha roto" y "atajar las consecuencias económicas" de la deriva de los soberanistas, que se ha traducido en la fuga de cientos de empresas.

Rajoy también dijo que el Govern de Puigdemont sólo ha querido dialogar sobre los "términos" y los "plazos" de la independencia de Cataluña, algo que el Gobierno central no puede contemplar, y le reprochó que no haya querido abordar otras materias, como la financiación autonómica. "No quiso hablar de financiación, no ha querido venir al Congreso, vamos a ver si ahora tiene a bien ir al Senado", comentó Rajoy. Puigdemont podría comparecer en la Cámara Alta este jueves por la tarde o el viernes por la mañana.

Para el presidente, la convocatoria de unas elecciones "urgentes" es una "sabia decisión". Rajoy recordó que está "prevista" su convocatoria en "un plazo máximo de seis meses", si bien a él le "gustaría" que fuera "antes", siempre y cuando puedan celebrarse "con garantías" y "con arreglo a la legalidad vigente". "Porque se ha liquidado la ley, no hay más salida que elecciones", reiteró el líder del Ejecutivo en respuesta a una pregunta de Albert Rivera (Ciudadanos), quien demandó unas elecciones "libres, seguras" y sin "pucherazos" que sean "cuanto antes" para poder "echar a Puigdemont con votos".