Rosa López confiesa que nunca recibió el dinero del cheque del premio de 'Operación Triunfo'

La cantante Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, reveló en el programa Hora Punta, de La 1, que nunca llegó a recibir el dinero del premio del concurso, algo que no descubrió hasta seis años después de haberse proclamado vencedora.

En un momento dado el presentador del programa, Javier Cárdenas, le preguntaba "¿Había premio en efectivo?", a lo que Rosa López contestaba que por aquel entonces ella "estaba en Babia y perdí un cheque bastante grande, parecía en broma, pero... da igual".

Ante esta respuesta Cárdenas y el locutor y periodista José María Íñigo, presente en la mesa de entrevistas, le pidieron que se explicara. "De mi economía no me enteré hasta seis años después, hasta que un día me paré...", decía Rosa López, indecisa sobre seguir hablando del asunto.

"Era un cheque de quince millones de pesetas. Yo me creía que lo había perdido...", recordaba la cantante, que estaba presentando su último disco, Kairós.

A pesar de las evasivas de la cantante, los dos entrevistadores insistían, por lo que al final Rosa accedía: "¿Tenemos tiempo? porque si tenemos tiempo te lo explico".

"Seis años después comencé a preocuparme y me pregunté cuál era el beneficio de no poder salir ni a la calle", rememoraba la artista. "Llamé a mi padre para que me pusiera al día de todo y descubrí que a mi padre le engañaron", contaba López, que estaba muy unida con su padre, ya fallecido.

Ante la pregunta de quién le había engañado con el cheque y quién se quedó con el dinero, que actualmente sería de unos 90.000 euros, la cantante aseguró que "no sé quien... nadie, porque eso ya es pasado".

Rosa López concluyó el asunto repitiendo el consejo que les ha dado a los concursantes de la presente edición de Operación Triunfo, con los que compartió este lunes una jornada: "Es muy importante que controlen su dinero desde ya, quién se lo va a llevar, porque desde que entran ahí son empresarios".