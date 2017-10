El Gobierno dice a 'The Times' que usará la fuerza en Cataluña si hay "desobediencia" al 155

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha dicho este martes al periódico británico The Times que el Ejecutivo estaría dispuesto al uso de la fuerza, a través de los Mossos d’Esquadra, si hay "desobediencia" tras la aplicación del artículo 155.



"Ningún Gobierno quiere violencia, pero este Gobierno tiene que asegurarse de que se obedezca la ley", afirma. El rotativo concluye, directamente, que el Gobierno español usará la fuerza si hay protestas que "amenacen el orden público".



Vigo ha negado que con la aplicación del 155 se esté suspendiendo la autonomía, "lo que estamos haciendo es restaurarla", asegura, y añade que Interior reemplazará a los mandos actuales de los Mossos. En su opinión, se trata de devolver la "neutralidad" al Ejecutivo regional.



En la misma línea, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, cree que una eventual convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont no supondría, por sí sola, volver al orden constitucional. "El Senado lo tiene que considerar", ha añadido.



En una entrevista en Los desayunos de TVE, ha recalcado que lo que se ha pedido a Puigdemont es "devolver al Govern y al Parlament a la normalidad". Y ha reiterado que el Gobierno no quería aplicar el artículo 155, pero ha dejado claro que es su "obligación" y su "responsabilidad".



De la Serna ha asegurado que el planteamiento del Gobierno respeta el autogobierno y la autonomía de Cataluña, y los derechos de los catalanes. "No hay nada escrito sobre el 155. Estamos trabajando sobre una propuesta razonable", ha dicho.

En declaraciones a Antena 3, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha destacado que Puigdemont podrá ir al Senado para hacer sus alegaciones al 155 y ha apelado a los independentistas que se han sentido engañados para que convenzan al presidente catalán a "volver a la ley".



Se ha referido a aquellos consejeros catalanes que discrepan con la postura del president y que han explicado "en cenas" que si "convoca declaración unilateral de independencia" podrían "dimitir".