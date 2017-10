Rajoy avisa de que está "obligado" a usar el 155 si Puigdemont no da un paso atrás

El Gobierno advirtió este miércoles, en el Congreso de los Diputados, de que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no rectifica, da un paso atrás y contesta antes de este jueves a las 10.00 horas al requerimiento del Ejecutivo diciendo que no declaró la independencia, estará "obligado" a actuar aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Mariano Rajoy, en respuesta a una pregunta de Jordi Xuclá (PDeCAT) dijo que lo "único" que pide a Puigdemont es "sensatez, equilibrio" y "que simplemente responda a una pregunta": si ha declarado la independencia. "Porque si lo ha hecho —advirtió Rajoy—, el Gobierno está obligado a actuar. Si no lo ha hecho, podremos hablar aquí, en el Parlamento".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó por su parte que si el requerimiento remitido a Puigdemont "no es atendido", eso provocará "que se aplique el artículo 155" de la Constitución. "Nosotros aplicamos la Constitución española siempre, y aplicar el artículo 155 es aplicar la Constitución", agregó Sáenz de Santamaría en respuesta a Albert Rivera (Ciudadanos).

Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría, en sus respuesta, también criticaron el cierre del Parlament de Cataluña: "Los señores diputados llevan un mes y 12 días sin poder preguntar al señor Puigdemont la razón por la que no explica si ha declarado o no la independencia", subrayó el presidente del Gobierno, que pidió a líder del Ejecutivo catalán que "no cree más problemas, porque si no obligará al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no tener que tomar".

La número dos del Ejecutivo, además, también avanzó que el Gobierno hablará con el PSOE y con Ciudadanos antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución y que quiere contar "no solo con la mayoría absoluta del Senado" sino con una amplia mayoría del Congreso para entre todos "encontrar la mejor solución" para Cataluña, si bien no ha precisado los plazos ni las medidas que el Gobierno tiene previstas aplicar.

Finalmente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró que ante una crisis como la actual "no hay mejor receta que cumplir las reglas". Catalá también reivindicó la apertura de "espacios de diálogo" en respuesta a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Xavier Domènech, que reprochó al Gobierno que insista en la "negación", la "humillación" y la "represión" a los catalanes.

Domènech también lanzó un mensaje al PSOE, sin mencionarlo, al advertir de que "quien pacta comisiones sólo con el PP", refiriéndose así a la comisión de evaluación del modelo territorial que se ha puesto en marcha en el Congreso a propuesta de los socialistas y con la oposición sólo de Ciudadanos y ERC, sólo puede aspirar a ser "alternativa a la nada".