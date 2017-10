El PSOE aplaza las críticas al Gobierno por Cataluña pese al "coste" electoral de apoyar el 155

La dirección del PSOE aplaza las críticas al Gobierno por el desafío soberanista en Cataluña. "Ahora es tiempo de apagar el incendio", dice uno de los máximos dirigentes de Ferraz, que agrega que "ya habrá tiempo para revisar la gestión del PP" y marcar perfil propio cuando las aguas bajen algo más calmadas. Hasta entonces, en palabras de esta fuente, los socialistas están volcados en tratar de "influir" en la política del Ejecutivo y asumen el posible "coste" electoral de apoyar medidas como la aplicación del artículo 155.

Este lunes, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, afirmó en una rueda de prensa en Ferraz que el Gobierno del PP y los socialistas irán "de la mano" si hay que recurrir a ese precepto de la Carta Magna. Que se pactarán tanto las "medidas" como los "plazos", y que todo lo que se haga, en definitiva, será "por acuerdo entre el Gobierno y el PSOE". Sus máximos responsables, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, mantienen un contacto "fluido" y conversaron, de hecho, en la mañana de este lunes, explicó Puente en su comparecencia.

Lo cierto es que el 155 plantea un "escenario muy complicado" para los socialistas, que el 1-O se distanciaron del Gobierno con críticas a las cargas policiales pero que ahora están de nuevo alineados con Rajoy. Algunos cargos opinan que Puente subrayó en exceso este lunes la unidad entre Gobierno y PSOE, en cuya Ejecutiva algunos manifiestan ciertas reticencias a reeditar esa foto del tándem PP-PSOE que tanto daño les hizo en el pasado. El rumbo marcado por la cúpula de Ferraz, sin embargo, es claro: apoyo al Gobierno pese al posible coste.

La factura puede subir

A estas alturas, en Ferraz hay "poca" o "ninguna" esperanza de que, el jueves, el president Carles Puigdemont responda al requerimiento del Gobierno que acepta cumplir la ley. "Los independentistas están en la absoluta arbitrariedad. Es imposible convencerles con argumentos, se niegan a todo: sólo quieren negociar cómo se marchan. Lo tienen completamente interiorizado. Esto es un pulso que va para largo, y ahora estamos en un momento álgido", avisa preocupado un colaborador directo de Pedro Sánchez.

Así las cosas, los socialistas creen que habrá que ir a elecciones más pronto que tarde. La cuestión es cómo. El escenario menos malo, apuntan los cargos consultados, sería que el propio Puigdmeont diera la legislatura por agotada y convocase comicios autonómicos, con independencia del nombre con el que las bautizase –en 2015, por ejemplo, los independentistas hablaron de "elecciones plebiscitarias"–. "Si convocase elecciones, él podría llevar el manejo de los tiempos y nosotros nos evitaríamos un coste", comenta un miembro de la dirección.

Pero los más probable, creen en Ferraz, es que haya que ir a las urnas por la vía del 155, algo que temen algunos miembros de la direccion del PSC, que consideran que el apoyo del PSOE a esa medida les hará daño en las urnas e insisten en que sea Puigdemont quien convoque los comicios, como reclamó este mismo lunes el secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa. En Ferraz, en cambio, creen que pueden gestionar ese respaldo para minimizar la pérdida de votos y hacer que el coste sea asumible.

Influir en el Gobierno

"Dependerá mucho de cómo lo manejemos", insiste un cargo de la dirección del PSOE que agrega que, mientras los socialistas puedan "influir en la política del Gobierno", podrán tener un discurso propio. Hasta ahora, subraya, esa capacidad de iniciativa y de influencia sobre Rajoy se ha traducido en la puesta en marcha de la comisión de diálogo sobre el modelo territorial, el anuncio de la reforma constitucional y el diseño de un "155 suave y con propósito electoral". Es decir, su aplicación mínima para controlar la situación ir a elecciones.

"Ya habrá tiempo después para revisar y criticar todo lo que ha hecho y no ha hecho Rajoy en estos años", dice esta misma fuente, que resume así la actual actitud del PSOE: "Ahora no es tiempo de oportunidad, es tiempo de responsabilidad". "Además, si a ERC y la CUP no les da asco ir con la derecha que más recortes ha hecho en Cataluña, tampoco veo por qué nosotros debemos tener todo tipo de prevenciones con el PP en una cuestión como esta", remacha.

Críticas de Podemos

Precisamente esa imagen de unidad con el Gobierno provocó que este lunes arreciaran las críticas a los socialistas desde las filas de Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, los acusó de haber pactado con el PP aplicar el 155 para suspender el autogobierno de Cataluña, una decisión que tachó de "error histórico" y "absolutamente irresponsable", y que, según sugirió, podría venir influida por el mensaje del rey Felipe VI y la asistencia de Pedro Sánchez a la recepción del Palacio Real del 12 de octubre .

En Ferraz, sin embargo, restan importancia a esos ataques: "Podemos no va a subir más en Cataluña y va a pagar un coste en el resto de España, así que nos da igual: que sigan así. No tienen estrategia, están haciendo seguidismo de Ada Colau, que juega en clave catalana, aunque ahora no vaya a ser la candidata en unas elecciones autonómicas", dice un dirigente del PSOE que se dice más preocupado, en cambio, por la posibilidad de una "involución" en el resto de España que conlleve el "resurgimiento" de la extrema derecha.