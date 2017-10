Sitges premia 'Jupiter's Moon', una fábula sobre la crisis de refugiados en Europa

Jupiter's Moon, del húngaro Kornél Mundruczó, ha sido elegida como mejor película de la sección oficial fantástica del 50º Festival de Sitges. Narra la historia de un refugiado sirio en Hungria con la peculiaridad que descubre que tiene el de poder volar. El Jurado de la Sección Oficial lo premió por la “originalidad e imaginación” con la que aborda una problemática tan actual.

En el Palmarés han destacado las producciones europeas y de cineastas femeninas, aunque el Jurado, mediante su portavoz, el director Gary Sherman (Poltergeist III), señaló que no se habían fijado en la nacionalidad ni si en la dirección estaba a cargo una mujer o un hombre.

Ángel Sala, director del Festival de Sitges, valoró el récord de asistencia de público, con 200.000 entradas vendidas Los premios de interpretación fueron para Marsha Timothy por la película indonesia Marlina, The Murderer in Four Acts, y mejor actor Rafe Spall por The Ritual en una apartado en el que el favorito de gran parte de la prensa y público era Vince Vaughn por Brawl in the Cell 99. “Valoramos la importancia que tenía la interpretación para el conjunto de la película”, argumentó en su decisión el Jurado.

Contando los galardones oficiales y los de los jurados paralelos, las películas con más premios fueron la noruega Thelma, de Joachim Trier, con tres: Gran Premio del Jurado, mejor guion y premio Méliès a la mejor película europea del certamen.

Jupiter's Moon se hizo con dos, mejor película y también efectos visuales. Una de las más aplaudidas del festival, A Ghost Story, del norteamericano David Lowery, logró el de mejor fotografía y mejor película para el Jurado Carnet Joven.

Revenge, de la francesa Coralie Fargeat, también dos distinciones para su directora, el del Jurado y también el de la Crítica como mejor debut. Marlina, The Murderer in Four Acts, de Mouly Surya, el citado a mejor actriz y una mención especial como mejor película asiática. Y la brasileña As boas maneiras, mejor actriz, Isabél Suaa, en la sección Blood Window dedicada a destacar las producciones iberoamericanas, y el de la Crítica, exaequo con El sacrificio de un ciervo sagrado, del griego Yorgos Lanthimos.

Otros títulos que sobresalieron fueron la emotiva Brigsgy Bear, producción norteamericana y mejor película de la sección Noves Visions Discovery, dedicada a nuevos realizadores; la surcoreana The Battleship Island. Director's Cut, ganó en la secció Órbita, dedicada al thriller y al cine de acción; Creep 2 mejor película de la sección Panorama Fantástico; y Tehran Taboo mejor largometraje de animación.

La producción catalana Matar a Dios, dirigida por Albert Pintó y Caye Casas, se llevó el premio del público, y 78/52, que analiza la famosa Psicosis de Hitchcock, fue valorado como mejor documental.

Otro filme surcoreano, A Special Lady, ha sido considerado el mejor de procedencia asiática proyectada en el certamen; mientras que el musical escocés Anne and the Apocalypse la mejor de la sección Midnight X-Treme, de los pases a medianoche. Dave Made a Maze, de Bill Watterson, destacó en la sección Noves Visions One; Dawson City: Frozen Time, de Bill Morrison en Noves Visions Plus.

Por su parte, Ángel Sala, director del festival, valoró el incremento de público: “un récord con 200.000 entradas vendidas, y un incremento del 10% respecto al año anterior”.