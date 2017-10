PNV, Elkarrekin Podemos y PSE piden sumarse a la Ponencia de Memoria al PP, que responde que EH Bildu "no condena" a ETA

no se puede "sentar" en esta mesa, que "tiene una pata rota", porque EH Bildu "no condena los crímenes de ETA".

En un debate en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, portavoces del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE han emplazado de nuevo al PP a entrar a formar parte de la Ponencia sobre Memoria y Convivencia, tal y como hizo esta semana Carmen Hernández, viuda de Jesús María Pedrosa, concejal del PP de Durango asesinado por ETA en 2011.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que el PP "se tiene que constituir en un activo" en la Ponencia, en lugar de ser "un pasivo", y sumarse a sus trabajos "aunque sólo sea por responsabilidad institucional y, por supuesto, para que apoye y trabaje también en pos del reconocimiento de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales", algunos de cuyos artículos han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional.

También el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha considerado que "hace falta que el PP esté" en la Ponencia porque es necesario que "estemos todas las partes".

La parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo ha apelado a que el PP

"no se quede sin voz" en este foro porque sus representantes "han sufrido la violencia de ETA" y, además, "ostentan la reponsabilidad del Gobierno, que tiene mucho que poder decir en esta cuestión". "Nos parecería un inmenso error que el PP confundiera los objetivos de esta Ponencia", ha afirmado la dirigente socialista, que ha señalado que ETA ha dejado de matar sin ningún tipo cesión" y ahora "toca amparar a las víctimas".

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha incidido en que "una parte de los que se tienen que sentar en esa mesa de trabajo no está por la convivencia" porque, según ha lamentado, EH Bildu "no condena los crímenes de ETA".

De este modo, ha apuntado que "hoy esa mesa tiene una pata rota porque todavía no nos podemos sentar en ese grupo de trabajo, como víctimas del ETA y como agentes políticos", que tienen la responsabilidad de decir si "alguien en esa mesa no es sincero y no está trabajando por la convivencia", sino "por darle una salida a un entramado radical y violento que, hasta hace muy poco, ha generado tanto dolor".

Barrio ha mostrado su respeto a las víctimas, entre las que hay "muchos puntos de vista", si bien ha considerado que de "manera mayoritaria" coinciden en que la Ponencia "no trabaja por la deslegitimación del terrorismo".

LA "OBSTINACIÓN" DEL ESTADO

Por otro lado, el parlamentario jeltzale Joseba Egibar ha lamentado "la obstinación" del Estado en no reconocer a "una serie de víctimas" en la medida en que "funcionarios públicos son, no ya teóricos sino de forma probada también en algunas ocasiones, los que han vulnerado esos derechos humanos".

El representante de EH Bildu Iker Casanova ha señalado que quedan "pendientes" cuestiones como la dispersión de los presos de ETA o el mantenimiento en prisión de presos con enfermedades graves, así como "el reconocimiento de responsabilidades" por parte del Estado de "la violencia que ha exigido".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha opinado que "faltan bastantes cosas por hacer", en materia de memoria y convivencia, como "movimientos políticos de una parte con respecto a las víctimas de ETA". También ha lamentado que las víctimas de "las violencias de cuerpos policiales o parapoliciales no cuentan con el reconocimiento como víctimas" y, además, "en muchos casos además hablamos de impunidad".

La representante del PSE-EE Alexia Castelo ha defendido que "la prioridad" en la Ponencia deben ser las víctimas, que "requieren reparación y verdad", pese a que "algunos se empeñen en asentar un relato falso en el que el victimario se quiere presentar como víctima".

