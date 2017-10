El Gobierno de Eslovenia se interesa por dos proyectos Life del Grupo San Valero

Julijana Lebez Lozej y el Project manager Dejan Zupanc. Ambos, acompañados por sus equipos de trabajo, han visitado dos de las acciones piloto donde se han implantado los proyectos Life Power y Life Domotic, premiados con los máximos galardones europeos, el Best of the Best y el Best Life respectivamente.

La directora del Área de Internacional del Grupo San Valero Nievez Zubález Marco les ha acompañado en su visita, primeramente a la Comunidad de Regantes Montesnegros de La Almolda (Bujaraloz), en la que Carmelo Lorente, gestor de aguas de esta comunidad, les ha mostrado con detalle aspectos técnicos del proyecto Life Power. Posteriormente han visitado la Universidad San Jorge, donde el vicerrector de investigación y empresa Luís Carlos Correas y su equipo, les han explicado de primera mano la implementación del proyecto Life Domotic, ha informado el Grupo San Valero en una nota de prensa.

El objetivo de la comitiva eslovena ha sido conocer de cerca los proyectos del Grupo San Valero premiados por la Unión Europea, recabar su "know-how" y servir de referencia a su equipo de desarrollo de proyectos Life Team From Capacity Building en Liubliana (Eslovenia).

El Proyecto Life POWER (Project for Optimization of Water and Emissions Reduction), desarrollado en La Almolda (Bujaraloz) y en el Centro Polideportivo de Calatayud, tiene como objetivo el ahorro de emisiones de CO2 mediante la aplicación de medidas de eficiencia en labores de riego consiguiendo elevados ahorros de agua, energía y emisiones a la atmósfera.

Por su parte el proyecto Life DOMOTIC (Demostration Of Models for the Optimization of Technologies for Intelligent Construction), demuestra el elevado potencial que tienen pequeños dispositivos domóticos a la hora de alcanzar ahorros elevados de emisiones de CO2 en su alineamiento con la estrategia europea para la lucha contra el cambio climático.

Aspecto que ha quedado patente por su implantación en tres edificios de uso intenso: el centro educativo San Valero en Zaragoza, la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego y el Espacio de Propuestas Ambientales Educativas (PRAE) de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

