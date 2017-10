Desafío independentista | Directo: Zoido visita en Girona a policías y guardias civiles movilizados en Cataluña

Las peticiones de apertura de cuentas bancarias fuera de Cataluña han experimentado un crecimiento durante los últimos días en esta comunidad, según fuentes financieras a la agencia EFE, coincidiendo con la tensión política y la posibilidad de que el Parlament apruebe una declaración unilateral de independencia. Estas fuentes han explicado que estos días se acercan muchos clientes a las oficinas preocupados por saber cómo podría afectar una hipotética declaración unilateral de independencia a sus ahorros. Los directores o gestores de esas oficinas les tranquilizan y dejan claro que su banco garantiza en todo momento sus intereses y que sus ahorros están seguros ante cualquier contingencia. ¿Qué hacer si eres cliente de Sabadell o CaixaBank? En este artículo se resuelven las dudas.

Se trata del segundo viaje de Zoido a Cataluña tras el 1-O. El pasado miércoles se trasladó hasta Barcelona para mostrar su respaldo a los policías y guardias civiles alojados en dos barcos en el puerto de Barcelona. Y este mismo viernes el ministro envió una carta a todos los policías desplegados en Cataluña para reiterar su agradecimiento en nombre de todo el Gobierno. "No estáis solos", les dijo.

A primera hora de la mañana, Zoido ha viajado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta el aeropuerto de Girona, desde donde se ha trasladado a un hotel de La Junquera para desayunar con los agentes. Después, el titular de Interior tiene previsto trasladarse, a unos 15 kilómetros de distancia, a la base del Ejército de Tierra San Climent de Sescebes, también en la provincia de Girona, para compartir almuerzo con un nutrido grupo de guardias civiles. Estos efectivos fueron reubicados en estas instalaciones militares después de sufrir diferentes episodios de acoso en hoteles de Calella (Barcelona).

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha viajado este sábado a primera hora a La Junquera, en Girona, para visitar por sorpresa a policías nacionales y guardias civiles movilizados por el Gobierno ante el desafío independentista planteado por la Generalitat de Cataluña.

Este sábado se prevén varias manifestaciones: la más importante, en Barcelona, será una concentración en la plaza de Sant Jaume en favor del diálogo para resolver la cuestión catalana. También Madrid acoge otra manifestación, en este caso en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho. Por su parte, Palma acogerá a partir de las 12.00 h en la plaza de España de Palma una manifestación en apoyo a la unidad de España y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El conseller de Empresa, Santi Vila, se reunió este viernes por la noche de urgencia con los responsables de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales PIMEC y CECOT ante el anuncio de cambio de sede de varias empresas y entidades bancarias y coincidieron en pedir a los empresarios que actúen con "proporción" y ayuden al diálogo en Cataluña. Tras la reunión, el conseller lanzó un "mensaje de tranquilidad" y aseguró a las empresas que "no hay ningún motivo para preocuparse" porque, afirmó, no se producirá "ninguna inseguridad jurídica ni a corto ni a medio ni a largo plazo, más allá de que sí existe un conflicto político". Vila dijo que no está justificado que las empresas saquen sus sedes de Cataluña porque "los indicadores de la economía son positivos" y culpó al Estado de generar esta situación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros que permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de Cataluña de las empresas que así lo decidan.