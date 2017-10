Pedro Sánchez recrimina a la Generalitat "el salto al vacío" y exige a Rajoy una solución

El PSOE ha exigido a Mariano Rajoy que dé una solución política al conflicto catalán. Así lo ha asegurado Pedro Sánchez en rueda de prensa para hacer balance de la situación de tensión y división antagónica que vive Cataluña y que se ha visto acentuada este 1-O. "Que negocie, esa es su responsabilidad", ha comentado Sánchez, quien ha criticado las cargas policiales que han dejado más de 700 heridos.

"Nuestra voluntad es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos que autorizaron esas cargas. Quiero dejar claro nuestro profundo desacuerdo", ha explicado el líder de los socialistas después de demostrar en rueda de prensa su respaldo total y absoluto al Estado de Derecho y criticar duramente al Govern, para él los mayores culpables de lo sucedido. "Hemos respaldado a las instituciones porque entendíamos que era el camino a seguir cuando la Generalitat empezó a saltarse la ley. Los dirigentes catalanes han llevado a un salto al vacío a las instituciones catalanas. Y también el Gobierno de España por haber cerrado la puerta al diálogo".

Por ello, ha pedido desde su partido que "vuelvan a la senda de la responsabilidad". "No debemos olvidar que en Cataluña existe un arraigo importante, cuya existencia no podemos negar. No hay que responder con más ceguera, sino con un proyecto de regeneración política nacional".

Aun así, ha garantizado que los socialistas "estarán a la altura" ante una "grave crisis que amenaza la integridad territorial". Sin citar a Podemos, que ha emplazado al PSOE a sumar fuerzas para desalojar al PP del Gobierno por su gestión en Cataluña, Sánchez ha insistido en que su partido defenderá en todo momento el Estado de derecho pese al PP que "está siendo arrastrado por la circunstancias". "El tiempo de la inacción ha terminado", ha alertado el líder del PSOE, que ha reclamado a Rajoy que lidere un nuevo tiempo de diálogo entre el Estado y Cataluña.

