Pablo Iglesias llama al PSOE a encontrar una solución: "No queremos que Cataluña se vaya"

Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento al PSOE este domingo, coincidiendo con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y horas después de las cargas policiales que se han sucedido este 1-O, que han dejado por el momento 761 heridos. "El PSOE de Sánchez no puede mirar por otro lado. Han cometido un error grave al apoyar a Rajoy. Ojalá rectifique y arrime el hombro", ha explicado desde la sede de su partido el secretario general de Podemos, quien ha vuelto a insistir en que la única solución posible a la fractura actual con Cataluña pasa por "mandar a Ciudadanos y al PP a la oposición". "El PP ha hecho un daño irreparable no solo a Cataluña, a España".

Para el líder de la formación morada, el Ejecutivo de Rajoy ha demostrado no ser capaz de gestionar la situación. Por ello, ha presentado su propuesta, que se centra en el diálogo porque, a su juicio, la ciudadanía ha alzado la voz para poder expresar democráticamente su decisión: "No queremos que Cataluña se vaya de España. Jamás hemos compartido la estrategia política de JuntsxSí. Pero nuestra propuesta pasa por el diálogo".

España no está atacando a Cataluña, lo está haciendo un partidoPablo Iglesias apunta como único culpable de la situación actual al Ejecutivo de Rajoy. "La estrategia del PP ha generado un deterioro de la convivencia. Tenemos un gobierno que nada en represión. No es ilegal que los ciudadanos se manifiesten, lo que es ilegal es utilizar balas de goma en cataluña, que fueron prohibidas porque pueden matar y porque hay personas que perdieron la vida".

Así, ha pedido que el Gobierno detenga "inmediatamente" la "represión" y que asuma "algo obvio": "No tiene ninguna capacidad política para asumir la situación. Un Gobierno con sentido común escucharía lo que han dicho hoy los ciudadanos, que quieren votar y a eso no se puede responder con violencia". "España no está atacando a Cataluña, lo está haciendo un partido. Nuestra propuesta pasa por el diálogo".

Consulta aquí más noticias de Barcelona.