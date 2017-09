El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha dado inicio este viernes al mediodía a la rueda de prensa del Govern sobre el dispositivo del referéndum dando las gracias a todos los catalanes por la actitud que han demostrado estos días "a pesar de todas las provocaciones" que se han producido. "La actitud de todos los catalanes ha sido ejemplar", ha dicho. De manera especial se ha dirigido a los que se han manifestado, porque han visto de primera mano "cómo derechos fundamentales se han visto atacados y en unas condiciones que algunos no se habrían imaginado nunca". Ha deplorado la actitud del Ejectivo del PP "totalmente desproporcionada" y ha celebrado la respuesta del Govern, que "a cada problema ha dado una solución".

Seguidamente, ha confimado que los colegios electorales abrirán el domingo entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde para un total de 5.343.358 ciudadanos que podrán votar en 2.315 colegios electorales (207 de ellos en la ciudad de Barcelona y 400 menos que en las últimas elecciones en Cataluña) y 6.249 mesas. Habrá una organización de 7.235 personas implicadas, y Turull ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se ofrezcan a colaborar en caso de querer hacerlo en su propio colegio electoral. Se ofrecieron inicialmente unos 50.000.

"Esto no va de independencia, va de democracia. No es delito y no es ilegal" ha destacado Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores, que se está dirigiendo en inglés a los periodistas. Ha remarcado que el gobierno catalán está abierto al diálogo y no es una vía que se haya abandonado. "Lo que pensamos es que la democracia ha de ir del brazo de la negociación", ha añadido, pero que "las negociaciones se tendrían que basar en la voluntad de la mayoría de la gente libremente expresada".

Oriol Junqueras, vicepresident del Govern, ha recordado en castellano: "nuestro respeto y cariño a España y nuestra voluntad de mantener las mejores relaciones posibles con los países de nuestro entorno" y ha afirmado que "el atentado contra los derechos civiles y la libertad de expresión y la entrada a medios de comunicación son medidas de excepción que preocupan a Europa".

Turull ha confirmado, a preguntas de los medios de comunicación, que "cuando se constituyan las mesas sabremos cuánta gente viene porque se lo han notificado. El Gobierno del PP ha intentado trinchar todas las garantías". Y el vicepresident Junqueras ha afirmado que "hay muchas maneras de votar y muchos colegios" a pesar de que se cierren puntos electorales el 1-O. El sorteo de los componentes de las mesas se ha realizado, ha indicado el Govern, sobre la totalidad del censo electoral.

Una vez finalizada la rueda de prensa, se ha presentado la urna con la que los votantes podrán participar en el plebiscito del próximo 1-O. La urna es de plástico semitransparente, con una tapa y una ranura y con el logo de la Generalitat de Catalunya impreso.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, explican este viernes el dispositivo que la Generalitat tiene previsto del referéndum del 1-O en una rueda de prensa en en el International Press and Broadcasting Center (IPBC) de Barcelona, abierto por Mediapro, y en el que el acceso iba a tener un coste de 10 euros para asistir a las ruedas de prensa, aunque posteriormente los responsables han reculado.



Asimismo, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha convocado en el mismo espacio otra rueda de prensa a las 4 de la tarde para explicar, según la convocatoria del gobierno catalán, "la legalidad de las acciones contra el referéndum del 1 de octubre".

Además, el propio Junqueras participará junto al president Carles Puigdemont en un acto unitario en favor del independentismo, que se celebrará en Montjuic con la presencia también de caras visibles de la CUP y otras formaciones secesionistas.

En el acto de cierre de campaña independentista también participará el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin

Pese a no formar parte del espectro ideológico independentista, también intervendrá el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, cuya formación ha llamado a ir a votar aunque no lo consideran el referéndum con todas las garantías que hubieran deseado.

El independentismo también empezó unido la campaña el jueves 14 de septiembre con un gran acto en Tarragona que se celebró en el Tarraco Arena, pese a que existía el aviso del Gobierno central de que celebrar ese mitin podría incurrir en una ilegalidad.

Aquel acto acabó con Puigdemont proclamando: "Claro que votaremos", y en este mensaje ha basado la campaña el independentismo, incluso llamando a desprecintar los colegios electorales como hizo este miércoles la CUP en un mitin con universitarios

Precisamente Puigdemont realizará a partir de las 17.00 un Facebook Live para responder a las preguntas de los ciudadanos a solo dos días de que se celebre la consulta, que ha sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

