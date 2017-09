1-O, ¿la Diada de la convivencia?

Por suerte dejamos atrás la escalada de tensión que durante los últimos días ha sobrevolado, como pájaro de mal agüero, la convocatoria del referéndum ilegal para el domingo 1 de octubre. Ante la evidencia para unos de que no se puede evitar la movilización de los ciudadanos que quieren votar y decidir sobre el futuro de Cataluña y para otros de que el referéndum no será tal porque está suspendido por el Tribunal Constitucional, no existe la Sindicatura Electoral y por tanto no será vinculante, se ha instalado la sensatez y los llamamientos a la calma y a una movilización pacífica para este domingo.

Y es positivo, porque desde la llegada masiva de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Barcelona el ambiente era de temor. Hablando con compañeros, amigos y vecinos (los del 'sí', los del 'no' y los del 'ns/nc') la conclusión era unánime: "Esto no pinta bien, y ya veremos cómo acaba".

Por suerte se ha instalado cierto sentido común: por un lado la llamada a la participación haciendo "colas enormes" pero asumiendo que no se podrá votar, y por otro asegurando que las fuerzas de seguridad "no deben ser las protagonistas" el domingo. El 1-O nos deja un agotamiento emocional enorme y muy difícil de curar; pero el lunes 2 saldrá el sol, como siempre.