G. Jabonero: "El PSOE no puede confundir sentimientos con naciones. Nación hay una"

Eusebio González Jabonero (Alcalá de Henares, 1974) es el único de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE-M que no ocupa un cargo público en la actualidad, pero no es un recién llegada a la política: ha sido concejal en Alcalá de Henares (2007-2011), diputado en la Asamblea entre 2011 y 2015 y formó parte de la Ejecutiva de la federación madrileña hasta febrero de 2015.

En el mapa de las familias del socialismo madrileño, González Jabonero aparece claramente vinculado al sector tomasista, el de los apoyos del ex secretario general Tomás Gómez, fulminado en 2015 por la dirección federal de Pedro Sánchez, que impuso una gestora en el PSOE de Madrid. Tras una breve etapa con Sara Hernández al frente, este sábado el partido votará a su nuevo líder.

El PSOE lleva más de 20 años sin gobernar la comunidad, casi 30 sin gobernar el Ayuntamiento de Madrid y décadas de división interna. ¿Cuál es su diagnóstico?

Es un partido en decadencia que se consume poco a poco, porque se ha profesionalizado. Se hace política sólo desde los cargos públicos y hemos perdido la relación con la militancia. Es evidente que hace 22 años que no gobernamos, estamos haciendo muchas cosas mal, pero estos dos años han sido los peores de la historia. No se percibe nuestra oposición en la Asamblea o el Ayuntamiento. Tenemos que volver a poner el poder en la militancia.

Sara Hernández ha dado un paso atrás y se ha unido a la candidatura de Franco. ¿Integración o maniobra para intentar que no haya una segunda vuelta?

Yo dije hace dos años que era una liderazgo de conveniencia. Elegían a alguien dócil para administrar exclusivamente el poder de Ferraz, y se ha demostrado que, cuando ya no servía, se la ha quitado. Y, desde luego, es evidente que se quiere evitar la segunda vuelta a toda costa. Se quiere cambiar una cara para que todo siga igual.

¿Con alguna candidatura corre el PSOE-M el riesgo de estar tutelado por Ferraz?

Es evidente. La candidatura de Franco es de continuidad total con la etapa de Sara Hernández, es lo mismo: un liderazgo de conveniencia, un administrador de Ferraz para controlar el poder político en la federación madrileña, cosa que es un error. Necesitamos un PSOE fuerte en Madrid con un liderazgo político claro, y ahora mismo se me antoja que sólo nuestra candidatura puede ofertar eso.

Sus rivales, en cambio, señalan que es usted el candidato tomasista y que en aquella etapa tampoco fue bien, de modo que una vuelta atrás tampoco puede ser la solución. ¿Qué responde a esto?

Hemos estado los tres en la Ejecutiva de Tomás Gómez, porque todo el partido estuvo con Tomás Gómez. Yo huyo de toda la guerra de trincheras, de los personalismos, de los nombres propios que nos han dado derrota tras derrota.

A Tomás Gómez la fulminó la dirección federal. ¿Cuál es su opinión sobre aquello? En esta nueva etapa, ¿confía en que la dirección federal respete las decisiones y procesos del PSOE-M?

Todo el mundo sabe cómo ocurrió y por qué ocurrió aquello. Hay que mirar hacia delante y cambiar las cosas. Desde luego, la militancia tiene en mí el compromiso de que si soy secretario general voy a respetar las primarias siempre, me guste el resultado o no me guste.

¿Ferraz está siendo neutral en este proceso?

Yo creo que Ferraz está claro que está apostando.

¿Pero hay acciones que se desvíen de la neutralidad?

No he notado desviaciones de la neutralidad de momento, pero el próximo día 30 es un día importante y espero que se desarrolle con total normalidad en lo que tiene que ver con censos. Sabemos que hay 1.000 afiliados directos en esta comunidad, algo absolutamente extraño. Afiliados directos que, para ser afiliados, han tenido que pasar por menos pasos que un afiliado normal. Eso es una cosa que a mí me tiene intranquilo. Vamos a ver cómo participan y dónde participan.

¿Existe la posibilidad de conocer los resultados específicamente entre los afiliados directos? ¿Lo exigirá su candidatura?

Lo pediremos. Hay que separar el voto del afiliado tradicional y el voto de ese afiliado directo que nadie conoce, que nadie sabe quién es, que es un afiliado virtual.

Los nombres propios

¿Le gustaría que Ángel Gabilondo repitiera como candidato?

Me gustaría que los militantes elijan al mejor en primarias. Si soy secretario general, las pondré en mayo. No voy a entrar en nombres propios. Allá otros candidatos. Yo voy a respetar el proceso de primarias.

¿Los independientes tienen que afiliarse para participar en las primarias?

Así consta en los reglamentos del partido. Para ser candidato en unas primarias del PSOE sí, hay que ser militante.

¿Y podrían ser candidatos a través de un proceso de consulta a las agrupaciones, como se hizo en 2015?

Primarias puras y duras, y que vote la ciudadanía también.

Usted ha dicho que la oposición que lidera Gabilondo tendría que ser más contundente contra Cifuentes. ¿En qué temas cree que ha desaprovechado la oposición de hacer mella en el discurso del PP?

El PP de Cifuentes simplemente ha cambiado la cara. Es el mismo Gobierno de Ignacio González y Esperanza Aguirre. Ella siempre estuvo allí. Siguen agrediendo los derechos de mujeres, jóvenes, parados y dependientes. Yo no hablo de falta de trabajo, pero la ciudadanía no percibe que haya una alternativa en nuestra tarea de oposición, porque si rompemos el vínculo con la militancia, la militancia también desconecta de la ciudadanía. Si el trabajo no se comunica, no sirve de nada.

¿Cifuentes es una nueva etapa en el PP de Madrid o es continuismo con las etapas de casos y sospechas de corrupción en los gobiernos de la Comunidad?

El PP sigue siendo el mismo, nos han cambiado sólo una cara. Por eso el PSOE no puede cometer el mismo error de limitarse a una operación estética, hay que cambiar el partido de abajo arriba y de dentro afuera.

¿El PSOE tiene que entrar en el Gobierno de Carmena?

Lo que decida la militancia.

¿Haría una consulta?

La convocaré una consulta a la militancia.

¿Integrará a miembros de otras candidaturas en la Ejecutiva?

Obligatoriamente. Mi compromiso es integrar y quiero que en el Congreso salga regulado en estatutos que, cuando hay un proceso de primarias, se tiene que integrar a todas las candidaturas que hayan concurrido a las primarias en la Ejecutiva.

¿Es partidario de la bicefalia?

En el PSOE nunca ha funcionado la bicefalia, no conozco caso en el que haya funcionado la bicefalia. El partido necesita un secretario general fuerte, con ambición política y de cambiar las cosas.

¿Si gana, se presentará a las primarias para ser candidato?

Es una posibilidad.

La vida de los madrileños

¿Qué piensa del plan de Carmena para cerrar al tráfico gran parte del centro de Madrid?

Soy partidario de mejorar la movilidad, pero tiene que ser consensuado con todos los actores de la ciudad. Hace falta un consenso con la ciudadanía para llevar adelante ese plan. Además, debemos intentar que el coche cada vez lo utilicemos menos y utilizar el transporte público.

¿Hay que recuperar la gestión pública de todos los centros de salud y hospitales?

Lo llevamos en nuestro programa. Recuperaremos progresivamente toda la privatización que ha habido en el sistema sanitario madrileño.

En Educación, el bilingüísmo fue una de las grandes banderas de los gobiernos de Esperanza Aguirre. ¿Cómo está funcionando, cómo se puede mejorar?

Es un modelo que no ha contado con el respaldo de la comunidad educativa, que se tenía que haber consensuado con los profesores, con los que saben, con nuestros maestros de inglés. No se hizo. Fue una cortina de humo, fue un escaparate de Esperanza Aguirre. Fue todo tan precipitado y poco consensuado que cojea ostensiblemente.

Y una última pregunta, sobre Cataluña: ¿Cuál es su nivel de preocupación por el 1-O, por la convivencia en Cataluña? Y otra, Sánchez dice que son nación la nación española, País Vasco, Galicia y Cataluña. ¿Queda Madrid en una especie de segunda división?

La preocupación es infinita por lo que está ocurriendo en Cataluña, porque es un atentado a la convivencia de todos los españoles. Yo creo que aquí no hay conciencia de que haya mas que una nación que es la nuestra, que es España. Madrid es España. Escuché al compañero [José Manuel] Franco hablar de que Madrid es una nación, y aquí no hay sentimiento alguno en ese sentido. Y, en un momento tan crítico, tan complicado, tan complejo, hay que tener también mucha responsabilidad desde Madrid y desde el PSOE-M.

Yo creo que el PSOE tiene que estar unido, que el PSOE no puede confundir la pluralidad de sentimientos en los territorios que ya conforman la España de las comunidades autónomas con una pluralidad de naciones, porque nación hay una y este es nuestro país, y además es un Estado, un Estado de derechos, de garantías, y eso es lo que se está quebrando ahora o lo que pretenden quebrar los separatistas, así que cualquier reforma de la Constitución tiene que hacer frente de una vez al separatismo con todas sus fuerzas.

