Lobato: "Convocaré una consulta en otoño para decidir si el PSOE entra en el Gobierno de Carmena"

Juan Lobato (Madrid, 1984) es uno de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE-M, que celebra la primera ronda de sus primarias este sábado. Aunque la sensación entre en la federación madrileña es que el resultado está ya decidido –el claro favorito y el que cuenta con el aval de la dirección federal es José Manuel Franco–, el equipo de Lobato sueña con pasar a la segunda vuelta y, entonces, dicen, quién sabe.

Alcalde de Soto del Real y diputado en la Asamblea, es el más joven de los contendientes, y no se identifica claramente con ninguna de las tradicionales familias del convulso socialismo madrileño. Licenciado en Derecho y ADE y técnico de Hacienda del Estado, su discurso se centra en la regeneración del partido, en dar más peso a la militancia en la toma de decisiones y en recuperar la iniciativa política del PSOE para derrotar al PP.

El PSOE lleva 20 años sin gobernar la comunidad, casi 30 el Ayuntamiento y décadas de luchas internas. ¿Cuál es su diagnóstico?

Pese a que Madrid es una Comunidad claramente de izquierdas y pese a gobiernos de la derecha más dura, como los de Esperanza Aguirre, el PSOE-M sigue sin tener esa mayoría política por la separación entre el partido y la sociedad: la sociedad ha evolucionado muchísimo y el PSOE se ha quedado anquilosado en los años 90.

En la etapa de Sara Hernández, ¿se han remediado esos problemas?

No, yo creo que han sido dos años de polémicas internas y conflictos. Así es imposible que la sociedad perciba cómo nos actualizamos.

Hernández ha dado un paso atrás para unirse a la candidatura de Franco. ¿Fue integración o un acuerdo para intentar que no haya una segunda vuelta?

Respeto todas las decisiones, pero no veo bien es que se entienda unidad como el reparto entre el 3% de los militantes de los cargos. No comparto las jugadas de unir por arriba a cuatro o cinco para dar una imagen pretendida de unidad.

¿Sara Hernández se ha retirado por un reparto de cargos?

Ellos lo han explicado como una integración donde hay gente del equipo de Sara Hernández que se incorpora al equipo de José Manuel.

Si José Manuel Franco es el candidato de Ferraz y Eusebio González Jabonero el candidato tomasista, ¿quién es Juan Lobato?

No representamos a ninguna familia ni sector: hemos sido capaces de incorporar en una candidatura a gente que apoyó a Pedro Sánchez, a Susana Díaz, a Patxi López y a gente que no apoyó a ninguno.

En las primarias usted fue con Patxi López, pero en la carta de presentación de su proyecto decía que estaría alineado con Pedro Sánchez. ¿Tras la victoria de Sánchez se ha hecho sanchista?

Todos somos socialistas y nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Nuestro proyecto es de unidad de acción política, y queremos ayudar a Pedro Sánchez y al PSOE a ganar las elecciones. Pero también es un proyecto con autonomía y personalidad propia. Cada federación tiene la obligación de tener su posición política, independiente, y así lo vamos a hacer.

¿Con José Manuel Franco peligraría más esa posición propia del PSOE-M?

Podría ser que hubiera más confusión en otras candidaturas entre el PSOE federal y el PSOE de Madrid.

Los nombres propios

¿Le gustaría que Ángel Gabilondo repitiera en la Comunidad de Madrid como candidato?

Me encantaría que se presentara a las primarias y que hiciéramos unas primarias abiertas a la sociedad donde ojalá haya más candidatos.

¿Con Gabilondo como afiliado, o no es necesario?

Bueno, si quiere afiliarse, encantado. Si tuviéramos el sistema clásico de avales, me encantaría avalarle para que se pudiera afiliar, pero no es necesario que sea afiliado.

¿Le avalaría es porque sería su candidato, su apuesta?

Veremos. Creo que es bueno que aparte de él se presente más gente y la sociedad madrileña pueda ver que es un partido vivo, un partido con diferentes opciones.

Se ha marcado el objetivo de doblar la cifra de militantes y llegar a 30.000. ¿Cómo?

Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer política. No puede ser que cuando alguien se acerca al PSOE lo primero que le preguntemos es "¿tú de quién eres?". Hay muchísima gente que, si el PSOE se dedicara a hacer política y no a repartos internos, se acercaría a trabajar con nosotros.

¿Qué opina de la destitución de Tomás Gómez por parte de la dirección federal, a principios de 2015?

No me gustó esa operación y creo que no le gustó a nadie, eso no es deseable.

¿La oposición del PSOE a Cifuentes está surtiendo efecto? Eusebio González Jabonero dice que debería ser más contundente.

El liderazgo del partido no lo tiene el portavoz parlamentario, lo tienen el secretario general y Comisión Ejecutiva Regional. El PSOE no tiene ahora iniciativa política capaz de tejer relaciones con los colectivos, de hacer propuestas... Por eso hace falta una Ejecutiva de nivel alto, no un secretario general de perfil bajo. Hace falta una dirección política con los mejores, por eso creo que un proyecto como el nuestro es más acertado. Otras candidaturas plantean que sea más Ángel Gabilondo el que destaque.

¿Qué candidatura?

Es una de las cuestiones que está planteando José Manuel Franco.

La bicefalia está provocando problemas en lugares como el PSOE de Cantabria. ¿Cómo conviven esos dos poderes?

Conviven perfectamente, me parece el modelo ideal: que el partido tenga músculo y vida propia y la capacidad de tener ese liderazgo, y que en la Asamblea tenga gente que pueda llevar esas decisiones de dirección política a los parlamentos. Ese es el esquema del partido: la dirección política lidera y los grupos parlamentarios ejecutan.

¿Cifuentes es un nuevo PP que rompe con los lazos de corrupción de la etapa anterior o simplemente una nueva imagen para ese mismo PP?

Intenta ser una nueva imagen, pero creo no llega ni a eso. Ella ha estado en el centro de todos los últimos 20 años en el PP de Madrid, tanto en la Asamblea como en el Consejo del Canal de Isabel II, y no ha sido capaz de regenerar el PP. Va a ser imposible que el PP se regenere si no está en la oposición.

Va a ser imposible que el PP se regenere si no está en la oposición.¿Debe el PSOE entrar en el Gobierno de Manuela Carmena?

Se debería haber consultado a los militantes en el minuto uno de la legislatura, pero ahora no es tarde, y me comprometo a que este otoño haremos una consulta a la militancia para decidir si entramos o no en el Gobierno, y a partir de ahí recuperar la iniciativa política. Si Carmena lo acepta, perfecto, si no, nuestro papel será la oposición.

¿Qué perfil tendría un buen candidato del PSOE para el Ayuntamiento?

Madrid necesita un PSOE renovado e innovador. Unas primarias abiertas para dar relevo a Carmena son ideales. Hace falta gente que sepa interpretar la sociedad, los fenómenos culturales y sociológicos, y hay que presentar candidatos capaces de apostar por el futuro, con visión ambiental y participativa.

¿Sería Cristina Narbona una buena candidata?

Creo que sí que funcionaría bien en Madrid. Un perfil ambiental, moderno en los planteamientos, que representa esa idea de sociedad participativa, abierta, ecologista... yo creo que eso con Madrid engancha bien. Ojalá fuera una de las candidatas a las primarias, y ojalá hubiera más.

En su programa propone que todos los candidatos digan qué nombres incluirían en su dirección antes de que la gente vote. ¿A quién incluirá usted en puestos clave?

Todos los que aparecen en mi web tienen el mismo protagonismo. Estoy encantado de haber conseguido el apoyo de tanta gente diferente. No te puedo decir ningún nombre porque sería minusvalorar a los otros cincuenta, pero hay perfiles muy potentes.

Si gana, ¿hará una dirección monocolor o integraría a miembros de otras candidaturas?

La dirección política tiene que ser un órgano pequeño, ejecutivo y coordinado, un grupo de 15 o 18 secretarios de área capaces de trabajar coordinadamente. Ahora bien, también habría vocales que representen al resto de candidaturas, a gente que piensa distinto, y que sean capaces de llevar un control exhaustivo de la dirección política.

La vida de los madrileños

¿Qué opina del plan de Carmena para cerrar al tráfico buena parte del centro de Madrid y qué hay que hacer para atajar el problema de la contaminación?

Coincido con Carmena en que hay que cambiar de forma radical la movilidad en Madrid, pero creo que desaprovechó el capital político que tenía cuando llegó al Gobierno para hacer transformaciones y que ahora lo va a tener complicado. En todo caso, me parece una línea lógica ir a peatonalizar lo más posible.

Peatonalizar lo más posible en Madrid me parece una línea lógica.¿Es partidario de recuperar la gestión pública de todos los centros de salud y hospitales?

Hay que hacer es una auditoría absolutamente rigurosa de cada uno de esos contratos, de cómo están funcionando, y de todos los incumplimientos que se están produciendo. No puede ser es que haya gente ganando dinero a costa de un mal servicio público para los madrileños. Tenemos capacidad para llevar a cabo esa auditoría y, en caso de que no se estén cumpliendo, resolver los contratos y recuperar la gestión por parte de la administración.

Una de las banderas de Esperanza Aguirre fue el bilingüismo en la escuela pública. ¿Cuál es su diagnóstico sobre su funcionamiento? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo?

Tenemos un problema: los chicos que no tienen un buen nivel de inglés van retrasados en todas las materias. Nosotros, en Soto, hemos puesto en marcha un programa para que todos los niños de 3 a 16 años tengan dos horas de inglés gratuito por parte del Ayuntamientos. Estaría bien que el diseño del bilingüismo tuviera esto en cuenta para que por no controlar la lengua inglesa te quedes atrás en el resto de materias.

Finalmente, sobre Cataluña. ¿Le preocupa el 1-O? Y en segundo lugar, Sánchez dice que en su modelo de Estado federal tendrían reconocimiento como nación Galicia, Euskadi y Cataluña. ¿Queda así Madrid en una segunda división?

El problema es que nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes unifican dos planos del debate: el plano emocional, identitario, simbólico, cultural, y el plano competencial, de financiación y de modelo de país, que es el que realmente afecta a los derechos de las personas. Los consensos generales que haya en torno a sentimientos identitarios puedan reflejarse, pero seamos serios en el segundo plano y seamos serios en el reparto competencial, en la financiación y en el modelo de país.

En cuanto a lo segundo, no, porque si separamos los planos tenemos el plano simbólico, cada comunidad que se lo plantee, y que digan "¿nos sentimos nación en Castilla-La Mancha?". Si se sienten nación no pasa nada, se plantea, pero yo creo que eso consenso no lo hay en Castilla-La Mancha ni lo hay en Madrid, y entonces no me preocupa. Lo que me preocupa es el otro plano, y en el plano competencial el PSOE de Madrid tiene que ser serio y defender que, salvando el asunto de la solidaridad, la financiación sea equilibrada entre todas las comunidades autónomas.

Consulta aquí más noticias de Madrid.