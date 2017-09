Angulo destaca que la Autovía del Duero se encuentra con "dos tramos casi al 50%" y 100 millones ejecutados

Los tramos entre Mallona y la Venta Nueva y entre Santiuste y El Burgo son los más avanzados. La presidenta ha explicado que se trata de la "principal infraestructura" en la que está involucrada el PP y ha recalcado que el ritmo de ejecución lo marcan las obras, no los presupuestos, ya que ha asegurado que "por falta de dinero no se van a parar las obras", aunque no ha revelado si hay fecha para la apertura de alguno de los tramos.

Angulo ha explicado la ejecución realizada tramo a tramo. Entre Mallona y la Venta Nueva se ha realizado el 44,95% de la obra con un presupuesto total de 24,6 millones en el que en 2017 se han invertido 5,74 millones. De la Venta Nueva a Santiuste se ha ejecutado el 27,56% y en este año se han invertido 5,3 millones de los 67,46 totales.

El tramo entre Santiuste y la variante de El Burgo está realizado al 48,18% y cuenta con una inversión total de 64,65 millones de la que en este ejercicio se han invertido 6,35.

Entre la variante de El Burgo de Osma y la de San Esteban, las obras están al 22,79% y en este 2017 se han invertido 3,09 millones de los 30,1 totales, aunque la presidenta ha indicado que este verano no ha habido avances en este tramo ya que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, si bien ha confirmado que la obra está adjudicada a otra empresa por lo que la retomará en breve.

El tramo de San Esteban a Langa se encuentra al 31,61% y cuenta con 54,39 millones (5,74 en 2017) y por último, entre la variante de Langa y la de Aranda de Duero, se ha suspendido la adjudicación, que se encuentra pendiente de asignar en este tramo que cuenta con un presupuesto total de 66,78 millones y en el que se han invertido 5,67 en este año.

La presidenta ha recalcado que estos 100 millones de euros que ya se han ejecutado "superan" los previstos inicialmente y ha subrayado que el total de la inversión en la A-11 superará los 200 millones.

