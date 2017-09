'El Guardaespaldas': Whitney Houston se reencarna en la mexicana Fela Domínguez

La banda sonora de la película de El Guardaespaldas fue la más vendida de todos los tiempos, con 48 millones de copias a nivel mundial y obtuvo 2 nominaciones a los Oscar a la mejor canción original. En paralelo, su debut como actriz acabó de encumbrar a una diva ya muy arriba en su carrera como fue Whitney Houston.

Ahora, Stage Entertainment, productora de musicales como El Rey León, Mamma Mia!, La Bella y la Bestia o Los Miserables, estrena este jueves en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid la versión teatral de El Guardaespaldas.

Uno de los principales retos a los que se enfrentaba esta producción (que ya se ha estrenado en Gran Bretaña, Canadá, Alemania, EE UU, Italia, Australia y Holanda) era encontrar a una actriz capaz de meterse en la piel y en la voz de Whitney Houston. No en vano, Whitney Houston sigue siendo, a día de hoy, la mujer más galardonada de todos los tiempos: dos premios Emmy, seis premios Grammy, 30 premios Billboard Music y 22 premios American Music. En total, unos 415 premios durante su carrera profesional.

Pero encontraron a la horma de su zapato: el talento arrollador de la mexicana Fela Domínguez estaba a la altura. Esta hija y nieta de músicos que ya había triunfado con el papel de Nala en el musical del El Rey León, fue la elegida para el papel de Rachel Marron.

Junto a ella estarán alternándose semana a semana Maxi Iglesias e Iván Sánchez, que darán vida al guardaespaldas Frank Farmer. La historia narra la glamourosa de una reina del pop y candidata a un Oscar, Rachel Marron, que comienza a recibir inquietantes amenazas. Su aficionado equipo de seguridad deja de ser suficiente y contrata a Frank Farmer (al que interpretó Kevin Costner), un ex agente de los servicios secretos de los EE UU que en la actualidad se gana la vida como guardaespaldas. Aunque su relación será tensa al principio, pronto se verán sumergidos en una historia de amor.

'El Guardaespaldas' conserva la partitura original de la versión del musical que se estrenó en Londres en 2012 Pero El Guardaespaldas es mucho más: "ofrece todo tipo de escenas, desde comedia, thriller, llanto... pero sobre todo se trata de la música, porque los temas de Whitney Houston son prácticamente los mismos pero con coreografías impresionantes, vestuarios increíbles, una escenografía brutal...", tal como lo describe la propia Fela Domínguez.

El musical contiene grandes éxitos de Whitney Houston y de la película, interpretados en su idioma original, como Queen of the Night, I Wanna Dance with Somebody o el inolvidable tema I Will Always Love You y sigue de forma precisa la historia y las escenas de la película. "Obviamente está adaptada, porque es un musical y tiene que ser todo más grande, pero si vienes pensando en ver lo que viste en la película, lo vas a tener", promete la protagonista.

Ella tendrá dos compañeros protagonistas distintos, que le han aportado al personaje desde dos formas diferentes de hacer las cosas. "Cada uno hace su Frank. Ha sido un proceso muy enriquecedor para los dos porque cada uno trajo sus propuestas y nos hemos enriquecido el uno al otro, aunque la directora ha potenciado el Frank que cada uno lleva dentro", explica Iván Sánchez.

Y aunque son intérpretes experimentados, a veces cuesta contener las ganas de ritmo sobre el escenario. "En los ensayos se hizo patente lo que cuesta contener el subidón que te da lo que están haciendo tus compañeros. Es un esfuerzo extra no dejarte derretir o llevarte por las emociones cuando se ponen a cantar y a bailar o cuando ves a una madre hablando con su hijo…". Y es que Frank es un tipo comedido y serio.

El Guardaespaldas cuenta con libreto de Alexander Dinelaris y dirección de Carline Brouwer, y conserva la partitura original de la versión del musical que se estrenó en Londres en 2012. En su primera versión en castellano, la traducción del libreto corre a cargo del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Max al Mejor Autor de Teatro en 2016.