Fela Domínguez, protagonista de 'El Guardaespaldas': "España acoge muy bien el talento"

Nacida en la Ciudad de México el 6 de abril de 1989, Fela Domínguez es hija y nieta de músicos por lo que ha crecido y vivido siempre en un ambiente puramente musical. Eso la llevó a amar la música y las cosas de los dones, a tener una voz potente y un oído fino. Eso ya le permitió ser la titular de la Big Band Jazz de México durante casi tres años y colaborar con artistas como Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Pepé Aguilar, Pandora, Emmanuel, Daniela Romo, Mijares, Kalimba, Lupita D'Alessio...

En 2015 hizo su debut en el teatro musical interpretando el papel protagonista de Nala en El Rey León, la mayor producción musical vista hasta entonces en México. Ahora ha aterrizado en España para interpretar a otra leona, a Rachel Marron, el papel de diva del pop que interpretó Whitney Houston la película El Guardaespaldas (1992) cuya versión teatral se estrena este jueves en el Teatro Coliseum de Madrid.

¿Qué vamos a ver en El Guardaespaldas?

El musical ofrece todo tipo de escenas, desde comedia, thriller, llanto... pero sobre todo se trata de la música, porque los temas de Whitney Houston son prácticamente los mismos pero con coreografías impresionantes, vestuarios increíbles, una escenografía brutal... Y además el elenco que han reunido es increíblemente talentoso.

¿Con qué característica de Whitney Houston se quedaría?

Con la disciplina. Esa mujer no podía cantar como lo hacía en cada concierto si no tenía una gran disciplina. No sé qué pasó al final, pero si miras los inicios de su carrera te das cuenta de esa disciplina y de cómo le permitió lograr todo lo que logró.

Era única...

Tenía una gran pasión al cantar. Ella era honesta cada vez que abría aquella maravillosa garganta. Es una gran responsabilidad para mí.

¿Cuánto se parece el musical a la película?

El musical es muy muy parecido. Obviamente está adaptada, porque es un musical y tiene que ser todo más grande, pero si vienes pensando en ver lo que viste en la película, lo vas a tener.

Usted no tiene relevo como sus compañeros masculinos...

Sí, eso me decía en broma el otro día Maxi, que no me podía enfermar. En realidad tenemos cover magníficas que se están preparando para poder subir, pero no tengo alternante.

¿Cómo se cuida?

Durmiendo muchísimo, tomando mucha agua, no saliendo de fiesta... todo el equipo me cuida muchísimo y entienden que no se puede poner al aire acondicionado fuerte, por ejemplo.

Hay un gran intercambio cultural y sobre todo en el musical entre España y México. ¿Lo ha notado?

España acoge muy bien el talento, seas de donde seas y siempre hay oportunidades. Me encanta que los casting sean abiertos a cualquiera, eso es algo que no pasa en todos los lugares y me encanta.

¿Ha tenido que moderar el acento?

Sí, me enviaron los audios de las escenas para trabajar eso, porque tengo que hablar con c y z, tener una manera de entonar distinta... me ha ayudado ser músico, porque ha sido una cosa de oído. He visto muchas series para que se me pegara el acento español para las escenas, aunque la música es toda en inglés.

¿Cómo hace para tener química con dos compañeros distintos?

Los dos, además de increíbles actores, son grandes personas. En los ensayos tenemos una gran relación y la directora crea un ambiente en el que todo el tiempo estamos comunicándonos, aportando, ayudándonos y aunque los dos son completamente diferentes hemos creado un personaje.

¿Cómo es el vestuario?

Pues es todo nuevo. Llevo un corsé durante dos horas y veinte... tengo cambios constantes. En una escena tengo dos cambios rápidos que no duran más de 30 segundos. Es cuestión de mucho ensayo.

¿Cómo hace para mantener la pasión función tras función?

Cuando estás enamorada de tu papel cada día es diferente. Cada actor es diferente y puede tener un humor diferente cada día y te dice el texto de forma diferente. Así que tienes que estar todo el tiempo viendo cómo te lo lanza para ver cómo le vas a responder. Es trabajo de actor, de tener las antenitas bien prendidas para poder absorber lo que el actor te de. Si no, es aburrido.

¿Influye la respuesta del público?

Muchísimo. Es como un espectáculo. Si la gente grita, se emociona, aplaude... como cantante hace que se te erice la piel y que saques cosas que en los ensayos no salen.

¿Echará de menos a Nala?

Lo eché de menos en cuanto renuncié, pero son etapas. Me llegó una oportunidad como ésta y había que tomarla.