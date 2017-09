Mendia insta a "afrontar sin miedo" una reforma constitucional porque la democracia "no se simplifica en una urna"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha instado a "afrontar sin ningún miedo" desde el diálogo y el acuerdo una reforma constitucional para "mejorar" el encaje de Euskadi y Cataluña, y ha instado a buscar "unas reglas nuevas" para seguir "viviendo juntos", convencida de que la democracia "no se puede simplificar en una urna y una papeleta", en alusión a la reclamación de la celebración de un referéndum. Además, ha destacado "la situación que existe hoy en Cataluña", frente "al clima político de Euskadi", donde "las instituciones funcionan".

En una entrevista concedida Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha considerado que "la única salida" para la situación catalana es el diálogo, "justo lo que ha faltado" en estos años. "Es la única vía en la que se puede encontrar entre fuerzas políticas diferentes que hagan un ofrecimiento al conjunto de la ciudadanía catalana para poder seguir viviendo juntos", ha indicado.

A su juicio, el PP, "desde su mayoría absoluta, en estos cuatro últimos años, ha ignorado la situación catalana". "A su vez, los dirigentes catalanes han abocado al conjunto de la sociedad catalana a un camino de no retorno, les han llevado el abismo. El abismo es el próximo 1 de octubre, y sobre todo, la ruptura que hay dentro de la propia sociedad catalana", ha asegurado.

En esta línea, ha reclamado "el diálogo y el acuerdo como único camino para encontrar una solución para seguir viviendo juntos". "Pedro Sánchez ha estado abogando, ya en su anterior etapa como secretario general, por el diálogo entre las fuerzas políticas. Hizo propuestas y el PP votó en contra", ha dicho.

Para Idoia Mendia, "afortunadamente, la labor callada que ha estado haciendo en estas semanas, tanto con el PP como con otras fuerzas políticas, como con el propio PNV", ha permitido que los socialistas tengan "éxito en el Congreso y haya salido adelante la mesa de diálogo entre todas las fuerzas para empezar hablar de cómo reformar el modelo territorial para buscar un encaje territorial mejor para Cataluña y también, por qué no, para Euskadi, que pasará por una reforma de la Constitución".

"Por tanto, diálogo y acuerdo, y que voten lo catalanes, pero que voten un acuerdo, que sepan exactamente lo que votan, y que voten por la convivencia", ha manifestado.

Mendia cree que "la democracia no se puede reducir a un simplismo tal como es meter una papeleta en una urna", sino que "son las reglas que nos hemos dado de convivencia, desde los mínimos éticos con los que funcionamos como sociedad, hasta todo el resto de leyes y normas que nos organizan nuestra vida económica y social".

A su juicio, "todo eso funciona en base a reglas, y simplificarlo en una urna y una papeleta es no entender exactamente o no querer decir la verdad sobre en qué consiste la democracia".

La líder del PSE-EE ha explicado que "las consultas binarias de sí o no no conducen a nada". "Y a la vista está cómo está en el Brexit, en el Reino Unido, después de haber votado salir de la UE, y ni siquiera saben cómo se hace eso ni qué consecuencias va a tener en sus vidas", ha señalado.

Por ello, ha abogado por no renunciar a la labor de la política que es, "sobre todo, buscar acuerdos con el que piensa distinto a tí". "Ésa es la primera responsabilidad. Busquemos juntos cómo podemos buscar unas reglas nuevas, si cabe, porque no hay que tener miedo a reformar la Constitución, que es la regla básica", ha añadido.

En esta línea, ha apostado por un acuerdo entre partidos políticos y que se explique a los ciudadanos de Cataluña, "y éstos lo refrenden, si les satisface, con un sí, y si no, con un no".

MODELO DE ESTADO

Idoia Mendia ha recordado que el modelo autonómico surgió de la Constitución de 1978 "y le faltan herramientas". "Es como un sistema federal imperfecto. No se atrevieron entonces los constituyentes a llamarle federal y le llamaron autonómico", ha apuntado.

En esta línea, ha apostado por reformar el Senado para que sea una Cámara territorial "donde las comunidades autónomas pudieran conformar la voluntad del Estado español que, luego, se defiende en Bruselas". Además, cree que hay que evitar que "todo el rato el Gobierno central invada competencias autonómicas o las autonomías competencias del Estado central".

"Arrastramos una experiencia de 38 años, ya sabemos qué cosas han funcionado muy bien y qué cosas han funcionado peor. Pues, sin ningún miedo, hay que afrontarlo. Todos sabemos muy bien dónde están las grietas, pues vayamos todos a reparar el edificio, a mejorarlo y a ponerlo en el siglo XXI porque la sociedad ha cambiado", ha indicado.

CONFEDERACIÓN

Idoia Mendia también se ha referido a la propuesta de Estado confederal que realizó el lehendakari el pasado jueves en el pleno de política general del Parlamento vasco, y ha considerado que "la confederación no existe en el mundo actual". "Solo existe un Estado confederal, que es Suiza, y solo es de nombre, porque, de facto, es un Estado federal", ha indicado.

La dirigente socialista ha recordado que ella invitó a Iñigo Urkullu a que hiciera llegar sus aportaciones a la ponencia de autogobierno de la Cámara, donde los grupos parlamentarios estudiarán las propuestas y acordarán una reforma del Estatuto "dentro de la legalidad y por los procedimientos establecidos". "Es un reto, pero estamos decididos a afrontarlo en esta legislatura", ha explicado.

La secretaria general del PSE-EE espera que en este foro se logren acuerdos y puntos de encuentro porque Euskadi "necesita un Estatuto moderno que ponga a Euskadi en el siglo XXI" y le dote de "herramientas nuevas". "Evidentemente, todos dejaremos pelos en la gatera porque para eso son los acuerdos", ha dicho.

Por ello, ha llamado a "renovar" el pacto estatutario de 1979 entre vascos que "piensan distinto", y a la vez, "de los vascos con el resto de España", que ha permitido "vivir juntos estos 40 años". "Yo quiero renovarlo, refundarlo y conseguir un pacto por otros 40 años", ha subrayado.

En cuanto al hecho de que miembros institucionales del PNV asistieran a la manifestación convocada por Gure Esku Dago a favor del referéndum catalán, ha señalado que ella respeta "mucho" el ámbito de los partidos, pero ha considerado que "las instituciones y las personas que las representan, representan a todos los ciudadanos y gobiernan para todos". "Por eso, creo que hay que ser más cuidadoso a la hora de acudir a manifestaciones", ha indicado.

Idoia Mendia ha destacado que "la situación que existe hoy en Cataluña" les refuerza en la idea de que la apuesta que hicieron los socialistas "hace unos años fue la acertada".

"Y que el compromiso que yo alcancé cuando me presenté como candidata a lehendakari de que iba a poner toda la carne en el asador para construir juntos Euskadi y que ningún voto que me confiaran lo iba a destinar a otra cosa que no fuera la agenda social de los ciudadanos, yo creo que está dando sus frutos. A la vista está que el clima político en Euskadi es mucho mejor, que las instituciones funcionan, que se preocupan de las prioridades de los ciudadanos, me produce un profundo orgullo", ha dicho.

Preguntada por si tiene dudas de que el PNV pueda "deslizarse por otra pendiente", ha recordado que jeltzales y PSE-EE tienen acordada una hoja de ruta de "cómo afrontar la reforma del Estatuto y es muy importante ponerlo en valor".

"El procedimiento lo tenemos acordado. Es verdad que somos dos partidos distintos, que pensamos distinto en algunas cuestiones referidas al autogobierno y en otras pensamos muy parecido. Pues la cuestión está en cómo somos capaces en dejar al lado algunas de nuestras reivindicaciones para buscar el terreno del acuerdo, como se hizo hace 38 años", ha destacado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.