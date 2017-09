"No cumple la normativa" la petición de Unidos-Podemos del pabellón Siglo XXI para la asamblea, dice PP

Cualquier ciudadanos o colectivo que quiera hacer una actividad extraordinaria, según el reglamento de instalaciones municipales lo tiene que solicitar con un plazo mínimo de 15 días hábiles y pagar la tasa con 72 horas de antelación, que en el caso de la jornada completa es de 1.500 euros y por medio día se reduce a 900 euros.

Además, se tiene que adjuntar una amplia documentación que el PP duda se haya presentado en estas pocas horas, como el plan de seguridad, el plan de emergencias, el seguro de reponsabilidad civil, y planos de todo lo que se pretenda hacer en la instalación municipal.

"Con la normativa municipal en la mano no cumple la petición de Unidos-Podemos de uso del Siglo XXI ha sintetizado Navarro, al recordar que esta formación ha formalizado la petición en la mañana de este viernes y ha recordado que los requisitos de uso se pueden consultar en la web municipal.

En rueda de prensa, Navarro ha enfatizado que Zaragoza en Común (ZEC) y Podemos "se han saltado la normativa para usar un espacio de todos los ciudadanos para aprovechamiento exclusivo".

En este sentido, ha añadido que "el partido de la gente no es igual que la gente y lo demuestran todos los días del año, y los que se dicen son el azote teórico de los privilegios no pueden llegar con 48 horas de antelación y ocupar lo que es de todos como si fuera suyo sin cumplir con los requisitos administrativos y de seguridad; además de pretender que se ponga a su disposición a todo el personal municipal".

"FIESTA"

Navarro ha abundado al señalar que "no puede ser que el alcalde no sea como todos los vecinos y no cumpla las normas que tiene que cumplir todos los demás".

Sobre el motivo del acto ha dicho que si "Podemos se quiere reunir con Bildu o PDCat que lo hagan en su sede; si Santisteve quiere recibir a Pablo Iglesias y Bildu que lo haga en su sede y si quieren recibir a los del referéndum ilegal que lo hagan en un local pagado por ellos, no en una instalación municipal sin respetar los requisitos obligatorios".

Tras esta exposición ha avanzado que el PP ha solicitado el acceso al expediente que se ha tenido que generar para "ver si se cumple con los requisitos" al argumentar que "Zaragoza no es de Santisteve, sino de los zaragozanos y no se puede ofrece a Iglesias para hacer una fiesta en favor de una referéndum ilegal"

Navarro ha dejado claro que el PP "no permitirá que Santisteve ponga recursos de todos al servicio de unos cuantos, de los suyos", ha concluido diciendo.

