¿Sabes cómo te afectaría a ti y a tu hipoteca la subida del euríbor?

Si se firman ya tantas hipotecas a tipo fijo es por algo. Y es que el euríbor no siempre va a bajar, no siempre va a ser "cómplice" de nuestra hipoteca a bajo precio. Algún día el euríbor, ese al que están referenciadas el 95% de las hipotecas a tipo variable que se han firmado en España, empezará a subir.



Y sin embargo, casi el 30% de los nuevos hipotecados no sabe cómo le afectaría una subida de los tipos de interés. En concreto, según el análisis realizado por el Observatorio de la Financiación Familiar de Agencia Negociadora, el 28,9% de los españoles que han formalizado una hipoteca en los últimos dos años tendría que hacer un gran esfuerzo para afrontar una subida de los tipos de interés en sus préstamos, básicamente del euríbor.



Casi el el 40% de las nuevas hipotecas suscritas ya lo son a tipo fijoLa compañía independiente de negociadores bancarios ha advertido de que las entidades bancarias pueden "caer en la tentación de relajar los criterios referentes a la capacidad de reembolso del crédito" para captar negocio. Por ello recomiendan realizar las previsiones de pago de la hipoteca en un escenario alcista de tipos de interés.



Según sus cálculos, una tasa del euríbor al 4% supondría un incremento en la cuota mensual de 400 euros en una hipoteca de 200.000 euros a 20 años, que pasaría de 934 euros a 1.319 euros mensuales (+43,5%). En términos anuales, conllevaría un sobreesfuerzo de pago de 4.970 euros. Esta misma hipoteca firmada a euríbor +1, cuyo pago sería de 905,58 euros al situarse actualmente en el -0,156%, ascendería a 1.011,77 euros mensuales en el caso de que el euríbor subiese al 1%, a 1.109,20 euros mensuales con el euríbor al 2% y a 1.211,96 euros mensuales con el índice al 3%.



En este contexto, Agencia Negociadora recomienda analizar bien el entorno económico y la posibilidad de que el euríbor, ahora en mínimos históricos por razones ajenas al mercado, ascienda a niveles "más coherentes con la economía del Eurogrupo", es decir, hasta situarse en el entorno del 3%. Por ello, considera "interesante y muy atractivo" estudiar ofertas de hipotecas a tipo fijo a la hora de comprar vivienda.



En la actualidad, casi el 40% de las nuevas hipotecas suscritas ya lo son a tipo fijo. En opinión de esta compañía, a la hora de comprar vivienda "hoy en día es posible suscribir una hipoteca al 2% fijo, decisión que eliminaría de un plumazo la incertidumbre por una subida de tipos de interés y permitiría una mejor planificación financiera familiar".

