El peaje en la sombra de la M-45 costará a los madrileños 2.000 millones de euros

El jefe del Área de Concesiones de la Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Carlos Millán Urra, ha asegurado este martes que la carretera M-45 costará finalmente a los madrileños —cuando se terminé de pagar la próxima década a través del llamado peaje en la sobra— un total de 2.000 millones de euros, cuando la obra costó 550 millones de euros.

Así lo ha indicado en la comisión del estudio sobre la auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de la Asamblea de Madrid. Millán ha especificado que desde que se abrió la carretera al tráfico en 2002, el Gobierno regional ha pagado a las concesionarias de los tres tramos de la carretera unos 1.000 millones de euros. Como estamos a mitad de concesión, ha calculado que falta por pagar "otro tanto".

"Las obras costaron 550 millones de euros en 2002, que serían 700 este año. Si a eso le suman las cantidades en expropiaciones, que se calcularon mal, y los ocho millones que se gastan todos los años en conservación, esas son las cifras a estudiar", ha explicado el compareciente, que en todo momento ha señalado que él "es un funcionario y no parte del Gobierno".

No tengo nada que ver con la concesión. Mis competencias no pasan de los contratos y de los pliegos de esos contratos"Yo soy funcionario. No tengo nada que ver con la concesión. Mis competencias no pasan de los contratos y de los pliegos de esos contratos. Yo hago los movimientos contables", ha insistido el jefe de Área de Concesiones, que en sus breve exposición ha especificado que el dinero de la conservación va incluido en las tarifas.

Millán también ha justificado la mala gestión de las expropiaciones realizadas. Así, ha indicado que se pensó que era la correcta en su momento, "pero luego se metieron en juicios". "Es lo mismo que ocurrió en las radiales y le ocurre a todo el mundo", ha esgrimido. Asimismo, ha apuntado que apenas hay deuda de la Comunidad con las concesionarias, pues sólo quedan por pagar dos mensualidades de 2016, algo que se hará los próximos meses.

Un canon de 84 millones anuales que a veces se amplía

La concesión inicial de la M-45 fue de 30 años a la concesionaria del primer tramo de la vía y de 25 a las del segundo y tercer tramo. El pago del canon anual depende de la cantidad de coches que circulan por la carretera, con un máximo.

Además de que el número de vehículos que han transitado, ya que algunos días la M-45 soporta 100.000 vehículos en día laborales —40.000 en festivos—, la Comunidad ha tenido y aún tiene que hacer frente a sentencias por expropiaciones mal realizadas, un coste que de momento se sitúa en 200 millones de euros, según ha indicado el propio compareciente.

Asimismo, ha apuntado que el Gobierno regional destina, según presupuestos, 84 millones este año a las concesionarias. Pero según ha explicado el portavoz de Podemos en la comisión, Alberto Oliver, ese dinero se amplió este año, por ejemplo, en 94 millones más tan solo una semana después de aprobarse las Cuentas Públicas regionales. En 2016 la Comunidad pagó en total casi 144 millones, con los datos aportados en el cierre del ejercicio.

En cuanto mantenimiento, Oliver también ha aportado datos. "Si hacemos el coste por kilómetro, nos sale a 145.000 euros por kilómetro en la M-45 cuando el resto de las carreteras cuesta 6.200 euros, 22,4 veces más. Al final este año hemos pagado un tercio de la construcción de la carretera. Algo bien no se ha hecho", ha apostillado.

Al parlamentario de Podemos, "las cuentas no le salen". A priori, con las actualizaciones del IPC, le salen más de 2.400 millones de euros gastados en total, "siete veces más del presupuesto inicial de construcción, que casi se duplica desde el momento inicial de licitación". En la misma línea, el portavoz socialista en la comisión, Daniel Viondi, ha criticado que de una "infraestructura que inicialmente iba a costara 330 millones, los madrileños pagarán 2.000".

"Esto es el significado de las políticas del PP: una mala praxis en el desarrollo de la M-45 con el peaje en la sombra, que se ha reproducido luego con las radiales, que hemos tenido que pagar los madrileños. Esa forma de gestionar del PP nos está lastrando a día de hoy y nos va a lastrar porque más del 60 por ciento del coste de inversiones de la Comunidad de Madrid para los próximos años, y en el del 2017 también, se dedica a pagar concesiones", ha explicado.

De una infraestructura que inicialmente iba a costara 330 millones, los madrileños pagarán 2.000Para Viondi, con este sistema "siempre ganan los mismos, que son las empresas concesionarias, que también están relacionadas con el PP". "Primero hicieron la carretera y luego querían vender los pisos, que tenían vinculación con las empresas constructoras. Es el cierre del círculo. Y nos da igual que sea el PP de Alberto Ruiz-Gallardón, que inició todo este proceso, que el de Esperanza Aguirre o el de Cristina Cifuentes. Los tres beben de la misma fuente, que es el PP de Madrid.", ha dicho.

"Gallardón inició aquel sistema en el que los madrileños pagaban la fiesta, él cortaba cintas de inauguración. Él se fue de las instituciones y los madrileños seguimos pagando la deuda. En la M-45 y también con la reforma de la M-30. Nuestros hijos y nietos van a seguir pagando las deudas del PP de los últimos 20 años", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que tiene "serias dudas" sobre el coste de la carretera, que ha calificado "desmedido" , y duda de que si su puesta en marcha se hizo "con criterios económicos y no con criterios electoralistas".

"La construcción de la M-45 es un ejemplo más de la buena gestión, entre comillas, del PP. Una carretera que costó algo menos de 500 millones de euros y vamos a pagar por ella más de 2.000 millones en el año 2029. Estas son las cifras de la gestión del Partido Popular, una carretera que está mal dimensionada en cuanto al tráfico y donde, desde luego, ha contribuido a aumentar la deuda de la Comunidad", ha añadido.

"Lamentablemente, en la Comunidad de Madrid todo lo que levantas, prácticamente tiene algún hilo directo con la corrupción. Es triste, pero es así. La comisión está contribuyendo a levantar las alfombras para ver hasta qué punto han echado raíces casos como Púnica, Gürtel, y cómo han afectado a la región", ha finalizado.

PP: "Se estudia amortizarlo antes"

Por último, el portavoz del PP en la comisión de Endeudamiento, Juan Antonio Gómez Angulo, considera que la M-45 "no está entre las 3.000 preocupaciones de los madrileños" pero "Podemos ha entendido que es el tema que había que debatir en este momento que vive en España". "Si algún día estos señores que hacen este tipo de oposición llegaran, Dios no lo quiera, a gobernar la Comunidad, estoy convencido que la M-45 la mantendrían tal cual porque es una vía imprescindible para la movilidad en torno al Área metropolitana de Madrid", ha apostillado.

El parlamentario del PP ha calificado la vía como "imprescindible", ya que cuando se empezó a construir la M-40 ya estaba colapsada. "La unión desde Alcorcón hasta San Fernando, pasando por desarrollos industriales y urbanísticos eran imprescindible para la buena movilidad de Madrid. Y nadie que gobierne podría cerrar la M-45", ha aventurado.

Gómez Angulo ha recordado que fue el primer peaje en la sombra en España, y que hoy en día "se hubiera hecho de alguna manera", pero que luego se hicieron más en Cataluña, Navarra y Castilla-La Madrid, "donde gobierna el PSOE, que hizo una autovía por donde circulan 5.000 coches y se han pagado 1.500 millones de euros".

Por último, ha anunciado que la Consejería de Transportes "estaría estudiando algún reequilibrio económico de la concesión para que no vaya a las fechas tan demoradas en el tiempo". "Posiblemente, se amortizaría antes. Se adecuarían las cantidades pendientes de pago a la realidad actual", ha zanjado.

