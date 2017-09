Shailene Woodley, Reese Witherspoon y Nicole Kidman en la serie Big Little Lies. (HBO)

La gran ganadora de la edición de los Emmy 2017 ha sido 'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada') con cinco premios, entre ellos el de mejor serie, en la 69 edición de los Premios Emmy de unos premios en los que también se reconoció la calidad de 'Big Little Lies' (5 galardones) y el humor de 'Saturday Night Live'.

Lista completa de ganadores Emmy 2017:

Mejor serie de drama: 'The Handmaid's Tale'

Mejor serie de comedia: 'Veep'

Mejor actriz protagonista de una serie de drama: Elisabeth Moss - 'The Handmaid's Tale'

Mejor actor protagonista de una serie de drama: Sterling K. Brown - 'This Is Us'

Mejor actriz de reparto de una serie de drama: Ann Dowd - 'The Handmaid's Tale'

Mejor actor de reparto de una serie de drama: John Lithgow - 'The Crown'

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus - 'Veep'

Mejor actor protagonista de una serie de comedia: Donald Glover - 'Atlanta'

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia: Kate McKinnon - 'Saturday Night Live'

Mejor actor de reparto de una serie de comedia: Alec Baldwin - 'Saturday Night Live'

Mejor dirección de una serie de drama: 'The Handmaid's Tale' - "Offred (Pilot)"

Mejor dirección de una serie de comedia: 'Atlanta' - "B.A.N."

Mejor guión de una serie de drama: 'The Handmaid's Tale' - "Offred (Pilot)"

Mejor guión de una serie de comedia: 'Master of None' - "Thanksgiving"

Mejor TV Movie: 'Black Mirror' - "San Junipero"

Mejor miniserie: 'Big Little Lies'

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie: Nicole Kidman - 'Big Little Lies'

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie: Riz Ahmed - 'The Night Of'

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie: Laura Dern - 'Big Little Lies'

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie: Alexander Skarsgard - 'Big Little Lies'

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie: 'Big Little Lies'

Mejor guion de una miniserie o TV Movie: 'Black Mirror' - "San Junipero"

Mejor reality show: 'The Voice'

Mejor guión de variedades: 'Last Week Tonight with John Oliver'

Mejor programa de variedades o late show: 'Last Week Tonight With John Oliver'

Mejor dirección de variedades: 'Saturday Night Live' (Invitado: Jimmy Fallon)

Mejor programa de sketches: 'Saturday Night Live'