Cs critica la subida del IBI por no favorecer la atracción de empresas e inversores a la ciudad

Así lo ha manifestado la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, tras conocer el acuerdo en ordenanzas fiscales 2018 acordado por ZeC, PSOE y CHA y que ha aprobado el Gobierno de la ciudad.

A falta de conocer con detalle las cifras exactas pactadas, Fernández ha insistido en la necesidad de saber lo que implica la bajada del tipo del IBI residencial que proponen, porque según los grupo de la izquierda, esta bajada garantiza que no se suba ningún recibo, pero, la portavoz de Cs ha recordado que el pasado año, los responsables de ZeC "dijeron exactamente lo mismo, mientras los datos de la Agencia Tributaria revelaban que subía la recaudación en los inmuebles de menos de 120.000€ de valor catastral".

Según Fernández, "a los propietarios de los pisos y locales más modestos se les subía el IBI", ha puntualizado en una nota de prensa.

Cs no comparte la subida del tipo diferenciado para las empresas, porque "lo que no dicen ZeC, PSOE y CHA es que dejar el tipo como está supone ya pagar más de IBI, puesto que el recibo ya sube por la legislación nacional al ir disminuyendo la reducción de base imponible tras la ponencia de valores de 2012. Pero parece que no es suficiente para el tripartito de los impuestos", ha recalcado.

Asimismo, Fernández ha manifestado la voluntad de defender el mantenimiento de la presión fiscal "con el objetivo de fomentar la economía y la generación de empleo".

En cuanto a la plusvalía, la concejal de Cs se ha mostrado satisfecha de que no se cobre este impuesto en los casos en los que no existe un incremento del valor del terreno, ya que "fue Cs quien lo solicitó en una moción ya en el mes de febrero tras la primera sentencia del TC en este sentido, y entonces ZeC votó en contra".

Esta negativa de ZeC, ha continuado, implica que durante estos meses, muchos zaragozanos están pagando este impuesto de forma no sólo injusta sino inconstitucional.

Además, ha lamentado que el tripartito no haya modificado el tipo general de la plusvalía, y es que Zaragoza aplica el más alto que permite la ley, es decir, el 30 por ciento, "y año tras año, Cs pedimos rebaja del tipo, porque a pesar de que Rivarés se le llena la boca criticando lo injusto que es este impuesto, luego no pasa a los hechos y sigue cobrando el tipo más alto que permite la ley".

Por último, Fernández ha hecho hincapié en la rapidez con que este año los partidos de la izquierda han llegado a un acuerdo en ordenanzas fiscales, "cuando otros años las han tenido bloqueadas durante meses". Para la edil de Cs, "cabe pensar que los intereses de la vida interna de los partidos, han primado más que los de los zaragozano".

