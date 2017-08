La sequía presagia una disminución de hasta el 35% en la producción de vino en la DO Toro

Anuncio de los vinos de Toro (DO TORO)

Los vitivinicultores de la DO Toro y DO Tierra del Vino han arrancado ya de manera puntual la campaña de la vendimia 2017, aunque está previsto que comience de manera generalizada a partir de este fin de semana. Las primeras impresiones, no obstante, son poco halagüeñas, según el sindicato agrario.

"Las fuertes heladas ocurridas a final del mes de abril ocasionaron pérdidas de hasta el 50% en determinados parajes", han apuntado desde la Alianza. "A esto hay que añadir la sequía de la campaña y las altas temperaturas, que han provocado una importante disminución de la producción que podría alcanzar entre el 30% y el 35%", han señalado.

Por lo que respecta a la salud del fruto, las noticias son buenas para la DO Toro. "Se ha constatado una excelente calidad de la uva, lo que podrá redundar en una buena calidad de la producción de vino", han explicado desde UPA-COAG.

