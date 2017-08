Hallan muerto a un hombre en el hotel en el que vivía en Vigo y los primeros indicios apuntan a una muerte natural

Al parecer, tal y como han indicado fuentes de la Policía Local a Europa Press, el fallecido vivía en el hotel desde hace más de 10 años y el dueño del establecimiento, al no ver al inquilino desde el jueves pasado, avisó a los Bomberos, pues no podía abrir la puerta de la habitación al no tener la llave maestra.

Cuando los Bomberos llegaron a la habitación se encontraron con el cuerpo sin vida del hombre tumbado en la cama. La cerradura no estaba forzada. Todavía sin practicarse la autopsia al cadáver, los primeros indicios apuntan a que se trata de una muerte natural.

Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo del caso.

