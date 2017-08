La compañía etíope Fekat Circus actúa por primera vez en Euskadi este jueves dentro de Aste Nagusia

A través de este trabajo, la compañía Fekat Circus transporta al público hasta el corazón de África. Esta compañía de origen etíope trabaja desde hace más de doce años con el circo como herramienta de transformación social, cambiando la realidad de cientos de niños y niñas de las calles en riego de exclusión social de Addis Abeba, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

"The rise of the full moon" ha traído a la plaza del Arriaga música, acrobacias, color y mucho humor. Como el resto de espectáculos representados en este escenario, la obra tiene dos pases, el primero de ellos ha sido a las 13.30 horas y esta noche será el segundo, a las 21.30 horas, con una duración media de 50 minutos.

El espectáculo se enmarca dentro de la programación de Teatro y Artes Escénicas de Calle organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Se trata de un programa que reúne 19 representaciones de compañías destacadas del panorama internacional, con espectáculos diseñados para ser disfrutados en la calle, para todos los públicos y caracterizados por su sentido del humor, originalidad y calidad.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.