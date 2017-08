El PSOE formaliza la expulsión de su edil en Coristanco (A Coruña) para evitar la moción de censura

El PSdeG ha formalizado este miércoles la expulsión de su único concejal en Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, por no acatar la orden de retirar la moción de censura que firmó con el PP para desalojar al alcalde, de Terra Galega, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Pese a lo improbable de que prospere la moción con el paso de Gerpe al grupo de no adscritos (en el que ya está una exedila de Terra Galega), este concejal insiste en que debe debatirse a la vista de la gestión del gobierno local. De hecho, se mantiene la convocatoria para este viernes a las 12,00 horas.

En todo caso, el PSdeG ha confirmado que este mismo miércoles notificó al Ayuntamiento de Coristanco la expulsión de Abraham Gerpe del grupo socialista, la única medida que puede tomar contra este edil al no ser militante.

Con el paso de Gerpe al grupo de no adscritos, el PP necesitaría el apoyo del BNG para sacar adelante la moción de censura. Por el momento, el portavoz de los populares en Coristanco, Antonio Pensado, no ha querido hacer declaraciones. "Hasta mañana no voy a decir nada", ha zanjado, en conversación con Europa Press.

CRITICAS DE GERPE AL PARTIDO

Por su parte, Abraham Gerpe ha negado que el PSdeG le instase a retirar la moción y que le comunicase que, de no hacerlo, sería expulsado del grupo. "Que enseñen documentación acreditativa", ha retado, tras acusar a la dirección socialista de "desconocer la realidad" de Coristanco.

En línea con sus manifestaciones de los últimos días, ha asegurado que él sigue "el mandato de la militancia" con su decisión de defender que se debata la moción de censura. Por ello, ha dicho que no le parece "justa" su expulsión. "Ni me lo han comunicado ni sé en qué se basan", ha recalcado.

Por otra parte, Gerpe ha lamentado no haber obtenido respuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien se puso en contacto a través de la página web del partido.

REACCIÓN DEL ALCALDE

Mientras, el alcalde, Amancio Lavandeira, ha considerado que la decisión de los socialistas pone "un poco de sentido" a la situación generada tras la presentación de la moción de censura.

A respecto de ella, ha denunciado la existencia de "intereses de fondo" después de denuncias sobre supuestos sobornos a ediles de TeGa para retirarle el bastón de mando.

