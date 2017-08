El Ayuntamiento edita una guía para incluir el tercer género en los escritos oficiales

Asimismo, Gracia ha dado a conocer los 50 cursos por la igualdad y la inclusión que se ofertan para el último cuatrimestre del año, y cuyas inscripciones se llevarán a cabo en la Casa de la Mujer los próximos días 6 y 7 de septiembre.

El pasado 15 de mayo se presentó la nueva 'Guía de indicaciones para el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio en documentos administrativos del Ayuntamiento', elaborada por la Oficina municipal de Transversalidad de género. Esta guía, dirigida a todo el personal municipal, recoge instrucciones tanto para la documentación externa como la interna, para hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje, que no desvalorice, discrimine ni excluya a ninguna persona por razón de sexo, género u orientación sexual.

De esta guía se han editado 2.000 ejemplares, que se van a distribuir a todos los servicios y dependencias municipales, parea que las empleadas y empleados municipales tengan en sus manos una herramienta adecuada para aplicar los decretos de Alcaldía, de obligado cumplimiento, en los que se recoge la normativa municipal para el uso de un lenguaje inclusivo y no discrimiatorio en todos los documentos administrativos.

Del mismo modo, se han editado 900 carteles, que se colocarán en las mismas dependencias y servicios municipales, para fomentar las relaciones de igualdad y el clima de respeto entre mujeres y hombres, y promover la implantación de espacios libres de comentarios machistas.

OFERTA DE CURSOS

Por otro lado, Arantza Gracia también ha presentado la oferta de cursos y actividades para promover la igualdad y la inclusión que se desarrollarán en el período comprendido entre septiembre y diciembre próximos.

Las solicitudes para acceder a ellos se realizarán los días 6 y 7 de septiembre en las Casa de la Mujer (Don Juan de Aragón, 2), en horario de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y a través del portal municipal en Internet (www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer) desde las 9.00 horas del día 6 de septiembre hasta las 24.00 horas del día 7.

El sorteo de las plazas, que será público, se llevará a cabo el día 11 de septiembre

a las 10.00 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Mujer.

La oferta de cursos y actividades de la edición septiembre 2017, tiene como objetivo es reducir las desigualdades por razón de género, facilitando recursos formativos para el empoderamiento individual y social.

Los cursos se han dividido en seis áreas temáticas formativas: Informática y redes sociales; Identidad y hábitos saludables; Expresión, comunicación y participación; Cultura para la igualdad; Corresponsabilidad y cuidados, y Formación para la capacitación profesional.

