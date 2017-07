AMP- Gobierno aragonés pide que se proceda a la incautación judicial de los bienes de Sijena que están en Lérida

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca un escrito en el que pide a su titular que dicte un auto que autorice la entrada en el Museo de Lérida el próximo 31 de julio, con el fin de proceder a la incautación judicial y posterior traslado de los 44 bienes al Monasterio de Sijena.

El Ejecutivo realiza esta solicitud "con el fin de evitar (una vez más) el incumplimiento en la entrega de los bienes", indica en su escrito, y que se ejecute la sentencia.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "ya basta de tanto desprecio, de tanta falta de respeto a la legalidad vigente, a las instancias judiciales, a nuestra comunidad autónoma y a los aragoneses, ya que avalados por las sentencias judiciales estamos reivindicando lo que es nuestro".

Pérez ha relatado que a las nueve de esta mañana los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado el escrito, en el que se ha indicado a la jueza que "no nos consta que la Generalitat haya mandado ningún plan de retorno que garantice que el próximo 31 de julio tengamos los 44 bienes restantes en el Monasterio de Sijena y le hemos solicitado, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia que ella misma dictó de manera reiterada, que autorice la entrada de nuestros servicios técnicos al Museo de Lérida ese mismo 31 de julio para que se incauten de manera judicial los bienes y poder traerlos a Sijena. Y, para ello hemos pedido el auxilio, como ayer anuncié de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Asimismo, se argumenta en el escrito que el 26 de julio de 2016 se procedió a la devolución de 53 piezas, aunque en realidad llegaron a Sijena 51 de ellas, puesto que 2 se encuentran extraviadas, y el propio Museo Nacional de Arte de Cataluña que tenía que entregarlas no las ha podido ni localizar.

El escrito de alegaciones ante el incumplimiento del plan de traslado, remitido al Juzgado por el Gobierno aragonés continúa diciendo que "respecto de los 44 bienes restantes, la fecha límite parainformar de cómo se va a efectuar el traslado de los bienes es el 25 dejulio de 2017".

La Generalidad de Cataluña debería haber comunicado al Gobierno de Aragón en dicha fecha el modo en que han pensado proceder al traslado de los bienes sitos en el Museo de Lérida, hora de llegada al lugar designado, para poder adoptar las medidas necesarias y para que pueda ser controlado por la técnico designada por el Ejecutivo aragonés. Este requerimiento "ha sido incumplido" por la Generalitat. "Es, pues, más que evidente, que tampoco van a proceder a entregar los bienes en Sijena en la fecha fijada, el 31 de julio".

Por ello, ante el incumplimiento reiterado de los ejecutados, se ha pedido a la jueza que autorice la entrada el Museo de Lérida, con el fin de proceder a la inmediata incautación judicial y posterior traslado de los 44 bienes restantes al Real Monasterio de Sijena, con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o cualesquiera otras medidas que la titular del Juzgado estime necesarias para garantizar la ejecución de la sentencia" este 31 de julio.

La consejera de Cultura ha apostillado que "siguen instalados en esa negación, en ese ninguneo, con excusas de mal pagador, en esa falta de respeto y no reconocimiento de las instancias que no son catalanas. Desde luego tenemos un Estado de Derecho y nos guste o no nos guste hay unas sentencias que se deben cumplir, y esto es lo que no hace la Generalitat, cumplir definitivamente las sentencias".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.