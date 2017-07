Aragón pedirá acceso al Museo de Lérida el lunes, si Cataluña no informa del plan de retorno de los bienes de Sijena

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha informado de que si la Generalitat de Cataluña no comunica este martes, 25 de julio, su plan de retorno de los 44 bienes de Sijena pendientes de devolución, los servicios jurídicos de la Comunidad lo pondrán este miércoles en conocimiento de la justicia y pedirán autorización para entrar en el Museo de Lérida para incautar los bienes el lunes, 31 de julio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mayte Pérez ha detallado que se da "un paso más" ya que "siempre hemos pedido que la policía vaya al museo" y "ahora le decimos a la jueza que autorice la entrada de los servicios técnicos del Gobierno de Aragón, auxiliados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional o figura análoga de la Guardia Civil para incautar esos bienes y su regreso al Monasterio de Sijena".

Según ha dicho, el objetivo es que la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca "se tenga que posicionar y tenga que decir si nos autoriza o no la entrada".

La consejera ha aclarado que el mes de agosto es inhábil judicialmente y puesto que la jueza ha fijado el 31 de julio como fecha límite para que Cataluña devuelva esos bienes, si este martes la Generalitat no comunica el plan sobre cómo lo va hacer, como le ha reclamado la jueza, se solicitará la entrada en el Museo de Lérida -donde se hallan esas 44 piezas- de la técnico perito del Gobierno aragonés y de la secretaria judicial, "auxiliadas" por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para evitar cualquier tipo de problemas".

La titular de Cultura ha aclarado que no se trata de "presionar" a la jueza, "sino de intentar resolver y hacer cumplir la sentencia y el Estado de Derecho, que es el que garantiza la igualdad a todos los españoles" y poder "entrar en el museo a recoger esos bienes que legítimamente son nuestros".

Pérez ha incidido que se trata de evitar que Cataluña "vuelva a reírse no solo de la Justicia, sino de todo Aragón" e impedir "que nos quedemos en una especie de limbo" como ocurrió el año pasado, cuando se fijó el 25 de julio como fecha límite para la entrega de los 97 bienes de Sijena, pero el día 26 de julio "nos devolvieron 51 piezas", hay dos extraviadas y faltan por regresar 44.

Desde entonces, "ha habido ocho comunicaciones de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón" para recuperar la totalidad de los bienes, pero "estamos en el mismo punto que hace un año".

DÍA DE LA MARMOTA

La consejera ha mostrado su "respeto a las sentencias judiciales, autos, procedimientos y tiempos que marca la justicia", pero ha precisado que si la jueza no se pronuncia sobre su petición "volveremos a lo que ya vivimos en 2016" y "estamos en una 'déjà vu' o día de la marmota".

A su entender, "se le ha dado muchas oportunidades a la Generalitat y confío que en este caso la justicia vuelva a estar de parte de la Comunidad de Aragón, como lo ha venido manifestando y pueda atender la solicitud que vamos a hacer, si Cataluña no nuestra su voluntad de trasladar los 44 bienes".

La consejera de Cultura ha añadido que la Generalitat "nos tiene acostumbrados a incumplir reiteradamente las sentencias" y tanto el nuevo consejero de Cultura catalán,

Lluís Puig, como el propio Gobierno catalán han anunciado que "no tienen ninguna voluntad, ni intención de cumplir" el plazo fijado por la jueza para entregar esos 44 bienes, algo que el Ejecutivo aragonés pretende "intentar evitar" pidiendo esa autorización.

Además, ha opinado que si en un Estado de Derecho "es grave no cumplir las sentencias", resulta "una provocación insoportable que no debemos permitir" que la Generalitat "anuncie con toda la tranquilidad que va a incumplir las sentencias".

Mayte Pérez ha reconocido el "hartazgo" por el "incumplimiento" de Cataluña de los requerimientos de la jueza, si bien hay indicado que hay que "respetar los tiempos" y esperar a que concluya este martes para constatar que Cataluña no da a conocer ese plan de retorno de los bienes.

En este sentido, ha considerado que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, donde está ubicado el monasterio, formuló la petición de acceso al Museo de Lérida "sin expirar el plazo del día 25" por lo que "hubo una precipitación excesiva".

DISFRUTE

Pérez ha señalado que el objetivo final es "recuperar los 44 bienes" para que los 97 "que salieron hace muchos años de manera ilegal del Monasterio de Sijena" puedan volver "para el disfrute de los aragoneses", un "anhelo" por el que "llevamos luchando muchos años" y sobre el que la justicia reiteradamente nos va dando la razón". Según ha comentado, más de 4.000 aragoneses han pasado por el cenobio para conocer el patrimonio recuperado.

El Gobierno de Aragón ha instalado ya en los antiguos dormitorios del Monasterio de Santa María de Sijena el mobiliario que permitirá exponer estos 44 bienes. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha invertido más de 400.000 euros en rehabilitar y acondicionar ese espacio y la sala capitular de Monasterio de Sijena, que se encuentran en perfectas condiciones.

El nuevo mobiliario instalado son seis módulos parabanes para exhibir los bienes en forma de bastidor de madera, además de la iluminación necesaria para que luzcan en las mejores condiciones.

VÍA POLÍTICA

La consejera ha descartado cualquier conversación con el nuevo responsable de Cultura catalán. "Hace tiempo que dije que la vía política había acabado", después de abrir esta posibilidad con el anterior consejero, ha apuntado, y "no hay ningún tipo de conversación pendiente, sobre todo cuando sus declaraciones no invitan a ser optimistas y al diálogo".

Pérez no ha querido opinar sobre la posible vinculación entre el desafío soberanista catalán y la lentitud en la respuesta de los tribunales en este proceso, si bien ha considerado que la actitud de la Generalitat "demuestra no solo que incumple, sino que no reconoce a otras instituciones".

