'Que el sol no te deje de piedra' llama a protegerse ante el melanoma que aumenta con 110 casos nuevos en Aragón al año

La oncóloga médico del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Teresa Puértolas, y el representante de Melanoma España y paciente afectado por esta enfermedad, Alberto Marco, han asistido este martes al acto de presentación de la campaña que promueve Bristol-Myers Squibb y Melanoma España en la capital aragonesa, celebrado en la plaza de San Bruno de la ciudad.

Tras visitar Madrid, Valladolid, Toledo y Sevilla, esta iniciativa ha llegado este martes a Zaragoza para, a través de estatuas vivientes y acciones informativas, como el reparto de dípticos, llamar la atención de los zaragozanos para concienciar de la relevancia del cáncer de piel, aclarar conceptos erróneos, informar sobre los síntomas y aconsejar a los ciudadanos que acudan al médico cuando sea necesario.

"Esta es una campaña importante para concienciar a las personas del riesgo que conlleva tomar el sol sin protección y a las horas centrales del día", ha afirmado la oncóloga Teresa Puértolas, al advertir de que "lo que nos puede parecer una peca insignificante nos puede dar problemas serios", por lo que conviene saber "qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con el sol".

En este sentido, ha señalado que se puede tomar el sol y, de hecho, "nos facilita la síntesis de vitamina D que es buena para nuestros huesos, pero como todo en exceso es malo, hay que evitar las horas centrales del día, sobre todo en verano, desde las 12.00 a las 16.00 horas convendría estar a la sombra adultos y niños y no tomar el sol sin un fuerte protector del factor 50", ha recomendado.

Además, ante una peca de reciente aparición que va creciendo o que cambia de color o ante una peca que ya existía, pero que sufre esta misma evolución o que, incluso, sangra, "debemos de acudir al médico de cabecera y él nos derivará al especialista, al dermatólogo" y en estos casos "vale más pecar de poco que no llegar tarde", ha sostenido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Puértolas ha subrayado que "la piel tiene memoria" y después de una mala exposición al sol, de haber sufrido quemaduras solares frecuentes o exposiciones prolongadas "puede aparecer un melanoma a los 20 o 30 años", ha manifestado, para alertar también de que "estamos viendo melanomas en niños, es muy poco frecuente, pero lo estamos viendo". Así, aunque "no tiene que cundir la alarma, tenemos que enseñarles a los niños a prevenir desde pequeños" y a protegerse del sol.

PROTECCIÓN E INTELIGENCIA

El cantante del grupo de música a capella 'b vocal', Alberto Marco, es un paciente afectado por el melanoma que ha explicado que su caso "es una historia bastante común: un paciente de melanoma nacido en una década en la que la protección solar era poco frecuente y que, cuando llega cierta edad y después de haberte tostado muchas veces bajo el sol, uno sufre ciertas consecuencias, entre ellas el cáncer de piel, un melanoma que es el exponente más agresivo y más peligroso".

Marco fue diagnosticado en 2005 de un melanoma en la espalda y en 2010 y 2015 sufrió también un melanoma en la cara. "Soy un ejemplo claro de la detección precoz, porque realmente el tratamiento inicial es extirpación y ampliación de márgenes y tengo la gran suerte de no haber sido un paciente metastásico, que sería más delicado".

No obstante, en 2015 se sometió a un tratamiento para afrontar el melanoma de la cara y ha resaltado los avances que están consiguiendo los laboratorios, como Bristol-Myers Squibb que "están trabajando muy fuerte para que los pacientes metastásicos tengan una esperanza de vida muchísimo más larga y de más calidad".

Ante el sol, ha recomendado tomar protección y tener "mucha cabeza", indicando que "no solo el paciente diagnosticado de melanoma tiene que tener mucho cuidado, también la gente tiene que ser inteligente con el tema del sol, no evitarlo, pero tampoco sobreexponerse al sol en las horas en las que todo el mundo sabe que no lo tiene que hacer". "Hay que tener inteligencia a la hora de tomar el sol", ha recalcado Marco.

La presidenta de Melanoma España, Marta Fuentes, ha subrayado que desde esta asociación se promueve esta campaña porque "pensamos que todas estas iniciativas son muy necesarias. Dar información de calidad es crucial a la hora de prevenir el melanoma y, además, las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante en aconsejar y apoyar a otro paciente".

GRAVE VARIEDAD DE CÁNCER DE PIEL

El melanoma es una grave variedad de cáncer de piel, causante de la mayoría de las muertes relacionadas con este tipo de tumor. Se trata del tercer tumor de piel en frecuencia, pero es el que más muertes produce. Generalmente es un tumor cutáneo, pero también puede aparecer sobre mucosas (anal, nasal, oral) o en el ojo (melanoma uveal) y es altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis.

Se caracteriza por un crecimiento no controlado de células productoras de pigmento (melanocitos) localizadas en la piel. El melanoma metastásico es la forma más grave de la enfermedad y se produce cuando el cáncer se extiende más allá de la superficie de la piel a otros órganos.

La incidencia del melanoma ha estado aumentando progresivamente en los últimos 30 años. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que, en el año 2035, la incidencia del melanoma alcanzará la cifra de 388.262, con 98.288 muertes relacionadas.

Cada año se diagnostican en España unos 5.000 casos de melanoma y solo en Aragón hay una incidencia de unos 110 casos nuevos al años. Los principales factores que pueden aumentar las posibilidades de padecer melanoma son los antecedentes genéticos, ya que alrededor del 10 por ciento de las personas que lo sufren han tenido un familiar que también lo ha padecido; la exposición a los rayos UV del sol y de cabinas de bronceado y presentar lunares atípicos.

REGLA ABCDE

El melanoma puede presentar síntomas que pueden alarmar a los pacientes. La regla ABCDE es un método para identificar las señales más comunes y es importante prestar atención y acudir al médico si se observan lunares con ciertas características.

Se debe prestar atención a la asimetría, si la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad; al borde, si es irregular, desigual, dentado o poco definido; al color, cuando no es uniforme, incluye sombras de color marrón o negras, manchas rosadas, rojas, azules o blancas; al diámetro, si un lunar mide más de 6 milímetros de ancho; y a su evolución, si el tamaño, la forma o el color del lunar cambian.

Este tumor es potencialmente curable cuando se trata en sus estadios iniciales. Por eso, Marta Fuentes aconseja a los pacientes que "aquellas personas a las que se les haya quitado un lunar continúen haciéndose revisiones", para garantizar el control y seguimiento de la piel con los años. A los pacientes que son diagnosticados de un melanoma en fases avanzadas les pide que "no se asusten, que mantengan la calma, que hablen con su médico y, sobre todo, que estén bien informados".

La prevención del melanoma debe darse a lo largo de todo el año, no solo en verano. Es importante utilizar protector solar en invierno y en verano y aumentar el factor de protección en la época estival, evitando las horas centrales del día.

