El Gobierno de Aragón pedirá la intervención de la Policía Nacional si el 31 de julio no están los bienes en Sijena

La consejera ha recordado, en una rueda de prensa sobre educación, que "vamos a esperar al 25 de julio", fecha fijada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca para que la Generalitat comunique al Gobierno de Aragón el modo en que va a proceder para el traslado de los bienes y la hora de llegada al monasterio.

Pérez ha detallado que si el próximo día 25 "no tenemos comunicación" de Cataluña, se informará a la jueza "de que la Generalitat no tiene intención de hacer efectiva la sentencia y le pediremos que, si el día 31 no están" los bienes, "nos deje recurrir a la policía".

