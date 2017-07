Carmena tumba una bajada del IBI del 7% para 2018

Los madrileños tendrán que rascarse el bolsillo aún más para poder pagar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del próximo año. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este jueves bajar en 2018 el IBIun 7% para todos los inmuebles de tipo general de la capital (aproximadamente 2.200.00), una proposición presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. El voto de calidad de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha desnivelado la balanza a favor del no al producirse un empate a 28 entre los votos a favor de PP y Ciudadanos y los votos en contra de Ahora Madrid y el Partido Socialista.



"Si no bajamos el IBI la inmensa mayoría de los madrileños pagarán más IBI en el 2018 porque aumenta la base liquidable (valor catastral). Lo que queremos es frenar el aumento del pago del IBI", ha señalado en su intervención el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo Rodríguez, quien ha defendido que "sí se puede hacer" porque se cuenta con un superávit de 1.042 millones de euros.



Si no bajamos el IBI la inmensa mayoría de los madrileños pagarán más IBI en el 2018 porque aumenta la base liquidable La réplica llegó por parte del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha explicado que con la llegada de Ahora Madrid al Gobierno municipal el tipo impositivo había bajado del 0,58 al 0,51 actual (el mínimo legal es el 0,4). "Usted dice que no hemos nada. Pero hemos venido a mejorar esas políticas claramente lesivas del Partido Popular que habían convertido el impuesto en una verdadera arma de destrucción masiva para los madrileños", ha afirmado Mato, que mostró una tabla con la evolución del recibo medio en la ciudad de 2002 (118,95 euros) a 2017 (348,57 euros). El edil, que no descartó una rebaja en el futuro, aunque "dependerá de las necesidades de inversión de la ciudad", reprochó a Ciudadanos que piden rebajar el IBI en Madrid mientras que han rechazado esta misma propuesta en Valdemoro y Villaviciosa de Odón.



En la misma línea se ha mostrado la edil socialista Erika Rodríguez , que también cargó contra las "subidas inauditas" del PP, un partido que "acribilló a los madrileños" con el IBI. "Para bajar impuestos hay que ser responsable frente a los que implica", sentenció Rodríguez. "Es cierto que se aprobó en el Pleno una propuesta para llegar al final de la legislatura con un tipo cercano al mínimo permitido, pero también es cierto que este año nos enfrentamos a las restricciones de la regla de gasto, y no hemos contado con la complicidad del PP y Ciudadanos", ha considerado. Desde el PP, el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha reprochado a Sánchez Mato que se pase los acuerdos del Pleno «por el Arco del Triunfo».

Bajada en 22 barrios

El Ayuntamiento de Madrid congeló este año el tipo impositivo del IBI para la mayoría de los inmuebles después de la bajada de un 7% para las viviendas que se produjo en 2016. Sin embargo, ha habido dos excepciones en 2017. Por un lado, los 22 barrios de Carabanchel, Puente y Villa de Vallecas, Usera y Villaverde que han visto reducida su cuota entre un 20 y un 40% de mano de la revisión catastral parcial llevada a cabo por el Consistorio para que el valor de los inmuebles se ajuste más a la realidad. Por otra parte, la ordenanza ha incorporado el procedimiento de regularización catastral que puso en marcha Hacienda en colaboración con el Ayuntamiento para detectar construcciones irregulares. Estas actuaciones han permitido incorporar construcciones no declaradas que serán incorporadas al catastro previo pago de una tasa.

