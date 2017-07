Zoido espera que los Mossos no sean obligados a incumplir la ley con el nuevo jefe

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confiado este martes en que los Mossos d'Esquadra, que tras la dimisión de Albert Batlle como director por motivos políticos, cumplan con las obligaciones que tienen asumidas por ley y no sean obligados a incumplirla.

Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos va a cumplir su obligaciónZoido ha hecho estas manifestaciones después de que el Govern de la Generalitat de Cataluña haya nombrado a Pere Soler Campins nuevo director de la Policía autonómica tras las cambios de la semana con vistas a preparar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

"Sin duda alguna la dimisión ayer del director de los Mossos y la de hoy del director del 112 pone de manifiesto la deriva radical y sus graves consecuencias de la actitud que está tomando la Generalitat", ha dicho Zoido.

Una situación que siente "muchísimo" porque "cualquier persona que respete la ley y lo único que quiera es cumplir bien con su trabajo, está siendo obligado a dimitir". "Es muy lamentable", ha apostillado.

De todos modos, Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos van a cumplir con su obligación y, de hecho, no se le pasa por la cabeza que "no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas por su condición".