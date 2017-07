Más de 1.000 personas claman en Santiago contra la segregación de las centrales de Ferroatlántica

Los manifestantes han partido de la Alameda compostelana pasadas las 12,00 horas, al grito de 'As centrales non se venden' y 'Os ríos son nosos e non de Villar Mir'.

El portavoz del comité de empresa, Alfonso Mouzo, ha advertido de que la segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleación supondría la "ruina" de la comarca. En la manifestación participan también los portavoces parlamentarios de En Marea, PSdeG y BNG.

