Olvido Hormigos se desnuda de nuevo para 'Interviú' y anuncia que escribirá relatos eróticos

Parece ser que la exconcelaja socialista Olvido Homigos le ha cogido el gusto a mostrarse ligera de ropa –a cambio de unos cuantos euros– y ha vuelto a protagonizar, por tercera vez, la portada de la revista Interviú.

En esta ocasión, Hormigos aparece sentada, con las piernas abiertas, sobre una silla con el respaldo por delante de sus pechos. "Quiero excitar" es la declaración elegida para la portada, una muestra del tono erótico que tiene toda la entrevista.

De hecho, Hormigos, que se hizo famosa por la filtración de un polémico vídeo sexual, ha anunciado que a partir de ahora será escritora de relatos eróticos en una sección para la propia Interviú.

"Quiero excitar y ayudar a tener mejor sexo", revela. "Para escribir tendré que hablar de fantasías, pero yo no soy muy de fantasías en el sexo. No soy de disfrazarme, soy más de sexo puro y duro, mis últimas veces han sido un aquí te pillo, aquí te mato".

Olvidos revela en la muy íntima entrevista que hasta los 40 solo había estado con un hombre, su marido Jesús, pero que ahora eso ha cambiado mucho. También asegura que no es nada romántica para el sexo. "Para un encuentro rápido de un día prefiero a un empotrador. Con la pareja de siempre un día te apetece un sexo más duro y otros, algo más romántico. Me gusta que me dominen", confiesa.