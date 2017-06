Ewan McGregor se indigna con una casa de subastas que intenta 'vender la moto' que nunca tuvo

El actor Ewan McGregor ha criticado a través de su cuenta oficial de Twitter a la casa de subastas online Catawiki, que ha lanzado una moto que supuestamente había sido usada por el intérprete.

"Solo para vuestra información, no es mi moto. @Catawiki Por qué estáis vendiendo algo con mi nombre que nunca ha sido mío?" ha preguntado el actor mencionando a la casa de subastas.

En la descripción del artículo (que ha sido borrada de la web de la empresa), se desgrana que es una 1200cc Harley Davidson FLH Electra Glide de 1971 y que su "segundo dueño, Ewan McGregor, la compró en 2005. La usó durante 5 años".

La casa de subastas ha contestado a McGregor disculpándose y agregando que realizarán "una investigación al vendedor".

Just FYI this is not my motorcycle. @Catawiki why are you selling something with my name on that isn't and has never been mine? pic.twitter.com/qGpk9vKJQh