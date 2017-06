Revilla: "No nos van a quitar el agua. Me cago en diez, me meto en el pantano si hace falta"

El presidente autonómico y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este miércoles que a los cántabros no les van a "quitar el agua" del embalse del Ebro.

"Me meto en el pantano si hace falta, pero no nos van a quitar el agua", ha advertido el regionalista durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, que ha estado 'salpicado' de alusiones, de todos los grupos con representación en el Parlamento (PP, PRC, PSOE, Podemos y Cs) a la decisión del Estado de negar a la Comunidad la solicitud de captar agua del embalse, ubicado al sur de Cantabria y en la provincia de Burgos.

En su lugar, el Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto al bipartito -que había pedido extraer 7 hectómetros cúbicos, dos más que el verano pasado, para asegurar el abastecimiento a Santander y el suministro a la Autovía del Agua, que surte a los municipios costeros- que capte recursos hídricos de la presa de Alsa, en San Miguel de Aguayo, que a su vez se abastece del Ebro. Y, además, para ello, la Administración regional tendría que acometer -y pagar- obras por importe cercano a los 300.000 euros.

Frente a ello, Revilla ha reivindicado el "derecho" de esta Comunidad Autónoma a sacar agua que tiene "firmado" desde hace casi una década (el año 2008), hasta 26 hm3 de una capacidad total de 541 (aunque ahora el embalse está a menos de su capacidad por la sequía).

"Nos roban nuestra agua"

"Me cago en diez. Me meto en el pantano si hace falta, pero no nos van a quitar el agua", ha advertido el regionalista al Estado, después de acusar al PP (que Gobierna España) de que quienes "nos roban son ustedes. Nuestra agua".

Con estas palabras, ha replicado a la presidenta de los populares cántabros y del Grupo parlamentario, María José Sáenz de Buruaga, que ha pedido a Revilla que "no recurra al discurso de España nos roba también con el agua para encubrir su falta de previsión e inoperancia".

"Ustedes saben desde hace meses la situación de emergencia en la que se encuentran el eje del Ebro", ha asegurado la diputada del principal partido de la oposición, que ha negado que sea una actuación "arbitraria" sino consecuencia de unos indicadores "objetivos" recogidos en los planes de sequía vigentes este ejercicio.

"Saben que en las actuales condiciones no se puede autorizar el trasvase que piden porque no se garantiza el abastecimiento a toda la cuenca", ha zanjado Sáenz de Buruaga, que ha resaltado que en el bipartito "saben también que el suministro de agua está garantizado".

Para finalizar, la líder del PP autonómico ha denunciado que socialistas y regionalistas usan este asunto "con mala fe", pues ambos "ocultan" que están convocados a una reunión urgente este mismo jueves, 29 de junio, en el departamento que dirige Isabel García Tejerina, para buscar soluciones a este problema, "que es de lo que se trata", ha concluido.

