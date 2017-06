Trabajadores de Ferroatlántica en Arteixo piden el respaldo a sus planes a la corporación, que votará en pleno

Trabajadores de Ferroatlántica en Arteixo que firmaron los acuerdos para las dos plantas de la empresa en Sabón se han reunido este viernes con el alcalde y los portavoces de todos los grupos municipales (PP, PSOE, BNG y Terra Galega) para tratar de recabar el apoyo de la corporación, que votará en pleno la semana que viene.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de los firmantes, Francisco Blanco, ha explicado que trasladaron a los grupos "las bondades" del plan, y "el riesgo" que corre una plantilla de unos 200 trabajadores "en caso de que esto no se lleve a cabo", por la "pérdida de empleo y riesgo de desinversión".

Con ese riesgo se ha referido a la posibilidad de que Ferroatlántica no pueda ejecutar su plan, algo que el grupo de Villar Mir supedita a que la Xunta apruebe su solicitud de segregación de las actividades de ferroaleación y generación eléctrica en la Costa da Morte. En esta comarca, sin embargo, el comité se opone a dicha segregación, para evitar la venta de las centrales, en la que ven la antesala del desmantelamiento industrial de la zona.

Blanco, en representación de los trabajadores que firmaron el acuerdo de manera mayoritaria en Sabón y Silicio Ferrosolar, ha demandado esta jornada la convocatoria de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Arteixo, que estima que se celebrará la semana que viene, posiblemente el lunes.

LOS GRUPOS "NO SE PRONUNCIAN DEFINITIVAMENTE"

"Entienden lo que explicamos, pero no se pronuncian definitivamente", ha apuntado. "Como se va a llevar a pleno, habrá una votación, y saldrá lo que salga", ha constatado.

"Creemos que nuestras explicaciones son suficientes y contundentes, reflejan la realidad de ambas fábricas y esperemos que sí", ha destacado, sobre si confían en un apoyo a sus intereses.

En cuanto al grupo del Bloque -con una actitud beligerante a nivel de todo el país ante las intenciones de Ferroatlántica en Cee y Dumbría-, ha comentado que "no se ha manifestado a favor ni tampoco en contra".

"POSTURAS LEGÍTIMAS"

Este portavoz ha rechazado valorar la postura del comité de la Costa da Morte: "No entramos", ha afirmado, sobre un "conflicto de posturas legítimas". Así, ha subrayado que "claro" que entiende "que los trabajadores de Cee tengan la postura que tienen, solo faltaría".

Eso no quita, según ha llamado la atención, para que los trabajadores de Arteixo tengan "que exigir un respeto" por su posición -favorable a los planes de Villar Mir para todo el estado en tanto que incluyen las previsiones concretas para Sabón y Sicilio Solar-.

Interrogado por el conflicto abierto en Cee-Dumbría, donde hay convocada una huelga para el próximo 8 de julio, Francisco Blanco ha indicado que "la realidad es que hay otra fábrica muy importante en Arteixo de la que poco se habla".

"Aunque a veces creemos que mejor no hablar mucho. Dependemos de la decisión de la Xunta y la Xunta tendrá que actuar en consecuencia, en base a legalidad. Nosotros ahí no nos metemos porque no tenemos los elementos de juicio", ha expuesto.

Acerca de la oferta de Ferroglobe de llevar parte de la producción de silicio solar a Cee, se ha mostrado favorable "mientras se respete el plan firmado". "No hay ningún problema. Si la empresa quiere hacer una planta nueva dedicada a lo mismo o a un producto similar, lo celebramos. Siempre y cuando se respete nuestro plan", ha finalizado.

