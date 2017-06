Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Iglesias el martes y con Albert Rivera a final de semana

Pedro Sánchez se reunirá la semana que viene con Pablo Iglesias y con Albert Rivera para tratar de crear un frente común que expulse a Mariano Rajoy de la Moncloa. Eso sí, lo hará por separado y sin posibilidad de un acuerdo a trés, después de que ambos líderes se hayan negado a levantar su veto mutuo y de que Ciudadanos rechace otra moción de censura para desalojar al actual Gobierno por la fuerza.

Los encuentros quedaron cerrados este miércoles, después de sendas llamadas del secretario general del PSOE a sus homólogos de Podemos y Ciudadanos, según confirmaron los tres partidos.

Sánchez telefoneó en primer lugar a Iglesias, con el que habló sobre la situación económica, la corrupción y Cataluña antes de cerrar una reunión que tendrá lugar durante la mañana del próximo martes, 27 de junio, en el Congreso de los Diputados. Ciudanos confirmó, a continuación, una conversación de 10 minutos de duración entre Sánchez y Rivera, que accedió a revisar su agenda para encajar una cita a finales de la misma semana en un lugar por concretar.

No hay sintonía con C's

La estrategias para estos cónclaves serán muy diferentes.

Pedro Sánchez quiere que las fuerzas políticas de la oposición, empezando por Podemos, apoyen un plan urgente de "rescate a los jóvenes" como primera de muchas "alternativas parlamentarias" que la oposición podría aprobar sin contar con el PP, que gobierna en minoría. Fuentes socialistas añadieron que su valoración de la llamada fue "muy positiva" y que el del martes será el primer paso de una "colaboración necesaria".

Iglesias: "Ojalá estén en disposición de hacer con nosotros un camino para

echar al PP"Podemos, en cambio, quiere tratar cuanto antes la posibilidad de una nueva moción de censura al Ejecutivo. El propio Pablo Iglesias adelantó, en los pasillos del Congreso, que su intención es que las "palabras" y las promesas que Sánchez pronunció antes de ser reelegido como secretario general se transformen en "hechos". "Ojalá estén en disposición de hacer con nosotros un camino para echar al PP", concluyó Iglesias.

Ciudadanos, en cambio, se desmarca completamente de cualquier intento de colaborar con Podemos de forma permanente y, menos aún, de forzar la salida del PP. "Nosotros no vamos a jugar a sacarles con una moción de censura. Queremos ganarles en las urnas. He dialogado con Íñigo Errejón en el seno de la comisión para la reforma constitucional y con Irene Montero sobre los tiempos parlamentarios, pero no vamos a colaborar a largo plazo", recalcó su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, en La Sexta.

La política de los naranja pasa por dialogar con el PSOE sobre las más de doscientas medidas que Sánchez y Rivera acordaron en el pacto de la fallida investidura del primero. "Si tenemos que hablar de temas parlamentarios, como la ley electoral, la supresión de aforamientos, el techo de gasto, cuestiones de Estado o el pacto antiterrorista, por supuesto que voy a hablar con el secretario general del PSOE", confirmó el presidente de Ciudadanos. "Si lo que quiere es entrar en un bucle y volver a plantear mociones de censura con Podemos y los separatistas, no hace falta que nos reunamos", sentenció.