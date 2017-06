¡Cómo pasa el tiempo! Todas estas películas cumplen 20 años este 2017

Hace más de 105 años del hundimiento del RMS Titanic en una aciaga noche de abril. Pero "solo" han pasado 20 de la historia de la pareja más conocida que viajaba a bordo del lujoso transatlántico, aunque fuera en la ficción de la oscarizada con 11 estatuillas superproducción Titanic de James Cameron, una de las más taquilleras de toda la historia. Aún hoy en día sigue abierto el debate sobre si Jack (Leonardo DiCpario) podría haberse salvado a bordo de la tabla en la que estaba su amada Rose (Kate Winslet).

En su momento provocó enormes colas en los cines de todo el mundo durante semanas y semanas. Después de su pase por diversos festivales, el primero en Tokio el 1 de noviembre de 1997, se estrenó comercialmente a partir del 18 de diciembre y eclipsaría a la película destinada a arrasar en esas navidades, la décimo octava de la saga Bond, El mañana nunca muere, con Pierce Brosnan. A los cines españoles Titanic llegaría poco después, el 8 de enero de 1998. El resto es leyenda. Pero ese mes de diciembre, pese a Bond y a pocas semanas del estreno de Titanic, otra producción española se revelaría también como un taquillazo inesperado, la ciencia-ficción de Abre los ojos dirigida por Alejandro Amenábar.

1997 fue un gran año para las comedias: 'Full Monty, 'La boda de mi mejor amigo', 'Airbag', 'Men in Black' o 'In & Out' En cuanto al verano de hace veinte años por nuestros cines desfilaron éxitos como el de la segunda entrega de Parque Jurásico, El mundo perdido (agosto), de nuevo dirigida por Spielberg; la primera de Men in Black (julio); la ciencia-ficción de Luc Besson con El quinto elemento (mayo); Harrison Ford interpretando al presidente de los Estados Unidos y enfrentándose a unos terroristas rusos a bordo del Air Force One (agosto); más acción con Con Air (junio) con Nicolas Cage; o la parodia de agentes secretos de Mike Myers con Austin Powers (julio), un éxito discreto en su momento, pero que se convirtió, a través de las cintas de vídeo, en un título de culto. Su secuela, dos años después, ya fue también un acontecimiento en cines.

Pero para fenómeno de masas, y que sorprendió a propios y exraños, el de una propuesta española y con una duración inusual, de casi dos horas, para una comedia: Airbag (junio). Si la cara es para la comedia de Juanma Bajo Ulloa, la cruz se la llevó Joel Schumacher que facturaría la entrega más odiada sobre el hombre murciélago, Batman y Robin (junio), por la que acaba de pedir disculpas a los seguidores del héroe.

Octubre nos trajo, casi coincidiendo en el mismo día de estreno en nuestras salas, dos comedias de las que hacen época: el striptease masculino de Full Monty y La boda de mejor amigo con Julia Roberts y Cameron Diaz. En noviembre otra aclamada película, el resurgir del cine negro con L.A. Confidential (noviembre) y una Kim Basinger que, posteriormente, obtendría el Oscar a la mejor actriz de reparto.

En el mes de diciembre de hace dos décadas llegaba a las pantallas italianas otra película que haría historia, La vida es bella protagonizada y dirigida por Roberto Benigni. Una mirada al Holocausto demoledora y en la que un padre intentaba evitar que su hijo fuera consciente de la realidad del horror en un campo de concentración. Poco a poco iría cosechando premios y prestigio, también entre el público, pero para verla en nuestros cines todavía deberíamos esperar hasta febrero de 1999. Cosecha de 1997 fue también una de las obras maestras de la animación de Hayao Miyazaki, La princesa Mononoke. Su estreno en Japón, en julio, fue todo un acontecimiento, aunque aquí no se estrenaría hasta casi tres años después.

Otras películas con buena estrella

Pero la temporada todavía deparaba varias películas de enorme éxito. El Cara a Cara entre John Travolta y Nicolas Cage o la intricada trama de The Game urdida por David Fincher con Michael Douglas como protagonista, Jodie Foster intentando establecer comunicación con extraterrestres en Contact, las tres estrenadas en septiembre en los cines españoles, o la comedia In & Out (noviembre) protagonizada por Kevin Kline.

Disney acudiría fiel a su cita anual con Hércules (noviembre); mientras que Brad Pitt se consolidaba definitivamente como una de las grandes estrellas de las últimas décadas, fuera pasándose Siete años en el Tíbet (diciembre) o como miembro del IRA acogido en la casa de un apacible policía norteamericano (Harrison Ford) en La sombra del diablo (marzo). Por su parte, David Lynch volvía a sumergirnos en sus thrillers herméticos de pesadilla con Carretera perdida (marzo).

En cuanto a cine español, en mayo se estrenaba la película que ganaría en la edición de los Goya, al año siguiente, el desolador triángulo amoroso que recogía La buena estrella de Ricardo Franco. Otro de los títulos claves de nuestra cinematografía fue Secretos del corazón (marzo); la hispano-argentina Martín Hache (septiembre), con Cecilia Roth, Eusebio Poncela, Juan Diego Botto y Federico Luppi se convertiría en otro de los títulos de culto del año; y Pedro Almodóvar presentó Carne trémula (octubre).

Grandes títulos de 1997, pero que no nos llegaron hasta 1998

Sus estrenos o primicias también tuvieron lugar en 1997, pero no llegaron a los cines españoles pro lo menos hasta el año siguiente. Películas emblemáticas como la comedia Mejor... imposible que se llevaría los Oscar para sus protagonistas, Helen Hunt y Jack Nicholson; el thriller Pactar con el diablo con Keanu Reeves interpretando a un joven abogado, Charlize Theron su esposa y Al Pacino al mismísimo Lucifer.

El holandés Paul Verhoeven perpetraba desde Hollywood Starship Troopers, una propuesta de ciencia-ficción y sátira militar, recibida con división de opiniones en su momento. Mejor fortuna tuvieron Matt Damon y Ben Affleck, protagonistas y también autores del guion de El indomable Will Hunting. Ambos recogieron el oscar al mejor guion, pero en el apartado de interpretación el que se lo llevó a casa fue Robin Williams como secundario.

Un par de títulos de culto del cine fantástico y dirigidas por jóvenes promesas fueron la canadiense Cube de Vincenzo Natali y la norteamericana Gattaca de Andrew Niccol; y ya consolidados como cineastas de prestigio tuvimos la genial ración anual de Woody Allen con Desmontando a Harry; un deslumbrante y místico Martin Scorsese con Kundun; Tarantino nos ofreció una de las mejores películas, y de menos éxito en su momento, con Jackie Brown; Michael Haneke logró atraer definitivamente toda la atención de la crítica y cinefilia mundial con la durísima Funny Games; y Paul Thomas Anderson despuntó con su segundo largometraje, Boogie Nights, ambientado en la industria del porno.