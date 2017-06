Un gran incendio devora una torre residencial de 27 pisos en Londres

Un incendio de grandes proporciones envuelve el edificio Grenfell, en Londres (Reino Unido), una torre residencial de 27 plantas en el barrio de Lancaster West, sin que por el momento los medios de emergencia hayan hablado de víctimas, aunque al parecer puede haber gente en el interior.

La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha informado de que más de 200 bomberos trabajan en la extinción del fuego y que numerosas ambulancias han sido enviadas al lugar del siniestro, que ha sido acordonado.

A huge fire engulfs a 27-story block in West London as hundreds of firefighters attempt to evacuate the building https://t.co/oXOPti6HW2 pic.twitter.com/u0inBUG5f2