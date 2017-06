La Comunitat Valenciana busca "la reconciliación" con Europa

El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, buscó este martes "la reconciliación" de la región con la Comisión Europea, así como oportunidades de apoyo financiero de Bruselas para impulsar la economía valenciana.

Puig se reunió con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, con el objetivo de "dejar atrás viejos problemas del anterior gobierno de la Generalitat" como el del préstamo a la fundación Valencia CF a través del IVF, la manipulación de estadísticas de deuda o el conflicto con Competencia sobre La Ciudad de la Luz.

"Es verdad que hemos tenido un número de problemas abiertos entre la CE y Valencia, como la falsificación de cuentas por parte de la anterior Generalitat que finalmente ha tenido unas consecuencias que pensamos no pueden imputarse a los ciudadanos", señaló Puig a la prensa tras su encuentro de tres cuartos de hora con Juncker.

"Hemos constatado que los conflictos los podemos superar, como pasó con el desencuentro por el proyecto de La Ciudad de la Luz", añadió Puig, que reiteró la "buena voluntad" de la CE para negociar. "Ha habido exquisito trato y amabilidad y una conversación extraordinariamente positiva desde los intereses de la Comunitat Valenciana. Quería transmitirle (a Juncker) la voluntad de establecer un espacio de reconciliación", añadió Puig, que tras asumir el cargo volvió a izar las banderas europeas en las instituciones que habían sido retiradas por el anterior Ejecutivo del PP.

Puig aprovechó su reunión con Juncker para reclamar "apoyos y financiación" europea para una región que "aunque está considerada como rica, en realidad es pobre". En ese sentido, reclamó medidas para eliminar la burocracia en el acceso a proyectos de inversión del llamado plan Juncker, con la vista puesta en la cofinanciación para iniciativas como el Corredor Mediterráneo o un conjunto de equipamientos educativos que se encuentran paralizados.

Reunión con el Banco Europeo de Inversiones

Con ese mismo ánimo de ganarse la confianza y apoyo financiero de las instituciones europeas, Puig se reunió por la mañana con responsables del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para trasladar la "posición de renovación" del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), junto a su director general, Manuel Illueca. Entre otras colaboraciones que tiene el BEI con València está el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (Cedeti), que depende del ministerio de Industria.

En la reunión con Juncker, que mantuvo Puig acompañado por la eurodiputada del PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero, el presidente de la Generalitat Valenciana también reclamó un acuerdo del brexit con el socio británico que no dañe los intereses ni del gran número de británicos que viven en la región, ni a las exportaciones valencianas en Reino Unido.

Puig no quiso hacer valoraciones políticas sobre el hecho que Juncker haya accedido tanto a entrevistarse con él como con su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, pero no así con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. "Yo sobre eso no puedo decir nada, solo que siempre es positivo el diálogo entre instituciones", señaló.

Una radiotelevisión "independiente y autónoma"

Tras el paso por la Eurocámara, Puig mantuvo un encuentro con la secretaria general de desarrollo europeo de la televisión francesa ARTE, Marysabelle Cote, que tiene su sede general en Estrasburgo (Francia), para buscar vías de colaboración con la futura nueva televisión valenciana. "Por supuesto que la corporación de radiotelevisión valenciana será independiente y autónoma, pero sí que desde el Gobierno se quiere una televisión que sea de servicio público y tenga en la cultura un atributo fundamental, así como una mirada europea; y de ahí que nos parezca interesante reunirnos con una televisión de calidad como Arte", explicó.

